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Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İskoçya ve Çekya geride kaldı, Türkiye farkı açtı...

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#Ülke Puanı#GALATASARAY#UEFA
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi İskoçya ve Çekya geride kaldı, Türkiye farkı açtı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 11:38

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, büyük bir mücadeleye sahne olan maçta rakibini 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle 3-2 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası ise UEFA ülke puanı sıralaması merak edildi. İşte sıralamadaki son durum...

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray ile Çekya ekibi Sparta Prag karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakada rakibini 3-2 mağlup etti ve Çekya'da oynanacak olan rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi İskoçya ve Çekya geride kaldı, Türkiye farkı açtı...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 60. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

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Sarı - kırmızılıların galibiyeti sonrasında ise gözler, UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Gelecek sezonlar için büyük önem taşıyan ülke puanı sıralamasında en yakın rakibi İskoçya ve Çekya'nın önünde bulunan Türkiye, aradaki farkı açmaya başladı.

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İşte güncel ülke puanı sıralaması;

1 - İNGİLTERE 100.803

2 - İSPANYA 86.364

3 - İTALYA 83.998

4 - ALMANYA 81.195

5 - FRANSA 62.831

6 - HOLLANDA 60.300

7 - PORTEKİZ 53.816

8 - BELÇİKA 46.200

9 -  TÜRKİYE 37.600

10 -  İSKOÇYA 35.850

11 -  ÇEKYA 34.550

12 -  AVUSTURYA 32.000

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#Ülke Puanı#GALATASARAY#UEFA

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