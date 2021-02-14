Galatasaray - Kasımpaşa maçında kar yağacak mı? Maç saatinde hava durumu nasıl olacak? Maç ertelenecek mi?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçın daha önce 19:00'da başlaması planlanıyordu. İstanbul'da günlerdir beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle maçın başlama saati 16:00'a alınmıştı. Beklenen kar yağışı bu sabah İstanbul'u etkisi altına aldı.

MAÇ SAATİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı sırasında İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Bu sabah başlayan kar yağışının maç saatinde etkisini çok daha arttırması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 2 derece olacak.

STAT SEMİNİNDE ÖNLEM ALINMIŞTI

Galatasaray, günler öncesinde Türk Telekom Stadı'nın zeminine brandalar örtmüş ve yağacak kardan yeşil zemini korumak için önlemini almıştı. Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik de, sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak 'Stadımız maça hazır' ifadelerini kullandı.

MAÇIN OYNANMAMA İHTİMALİ VAR MI?

Maçın ertelenmesiyle ilgili kararı hakem Erkan Özdamar verecek. Maçtan önce sahaya çıkacak olan Özdamar, brandaların kaldırılması sonrasında zeminin durumuna ve kar yağışının etkisine bakıp karar verecek.

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