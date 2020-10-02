Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda bu sabah Glasgow'dan dönen kafiledeki oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma çalışmalarının ardından gruplar halinde dörde dört ve beşe beş dayanıklılığa yönelik uygulamalar üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, idmanın son bölümünde yenilenme koşusu gerçekleştirdi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.