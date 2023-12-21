Galatasaray - Karagümrük maçında Barış Alper'in müdahalesi ve penaltı tartışmaları! Hakem hocalar ne dedi?

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Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, derbi öncesi kritik maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Mücadelede Barış Alper Yılmaz'ın Mendes'e yaptığı müdahalede Fatih Karagümrük cephesi penaltı bekledi. beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

İşte hakem hocalarının görüşleri:

Bülent Yıldırım: Mendes topa sağlıklı bir hamle yapamadı. Şu esnada bir darbe olsa penaltı. Ben devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Darbe alıp düşmese topla oynama şansı var. Oyuncu öne geçtikten sonra Barış Alper'in savurduğu ayak var. Beyazlı oyuncu avantajı aldı. Barış Alper'in savurduğu ayak asıl etkiyi rakibe yapıyor. Darbe olmasa beyazlı oyuncu topa sahip olabilir. Burada gördüğüm kadarıyla savrulan ayak topa dokunmuyor. Bence net açık ve kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi.

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Bahattin Duran: Karar yanlış. Penaltı

Veseli'nin 67'inci dakikada Torreira'ya yaptığı müdahale penaltı mı?



Bülent Yıldırım: Veseli topa konsantre, kazara basma oldu. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Veseli hiçbir şekilde Toreira'nın oraya geldiğini hesaplamıyor. Doğal hareketlerini yapıyor. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Penaltı beklemek ve VAR'ın müsahalesini beklemek hayalcilik. Penaltı demek söz konusu olmaz. Biri de çıkıp penaltı dese, buna nasıl penaltı diyorsunuz demem.