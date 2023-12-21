Fırat Aydınus yazdı... Fenerbahçe'de Fred'in kırmızısı maç raporunda! Zorbay Küçük'e ne dedi? Süper Kupa'daki Galatasaray maçında oynayacak mı?

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı 426 maçlık kulüp kariyerinde Kayseri’de bir ilki yaşadı.



F.Bahçe’de Fred futbolculuk kariyerinde ilk kez direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kayseri’de 90+8’de ev sahibinin kazandığı frikikte Sambacı önce itirazdan sarı kart gördü. Zorbay Küçük yanından uzaklaşırken bir anda dönerek Fred’i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Kulüp kariyerinde 426. maçına dün akşam çıkan 30 yaşındaki yıldız ilk kez direkt kırmızı kartla atıldı.

SÜPER KUPA’DA OYNAYABiLiR

Aynı pozisyonda sarı kart gören Mert Hakan Yandaş da Kayseri’nin atışı kullanmasından sonra itirazlarını sürdürünce 2. sarıdan kırmızı kart gördü. 87’de oyuna giren Mert 90+10’da atıldı. Ligdeki G.Saray derbisinde 2 futbolcudan yararlanamayacak olan F.Bahçe’de tüm puan kayıpları Fred yokken yaşadı. Fred PFDK’dan 4 ve üzeri ceza almazsa Süper Kupa’da oynayabilecek.

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Yazarımız Fırat Aydınus, karşılaşmada çok konuşulan pozisyonları köşesinde değerlendirdi. İşte Fırat Aydınus'u o yazısı...





Fırat Aydınus: İki penaltı da doğru, Fred'in kırmızı maç raporunda!



Son dönemde performans düşüklüğü yaşayan, ancak bununla birlikte FİFA kokartı takması kesinleşen Zorbay Küçük’ün Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki yönetimi henüz hafızalarda iken bu karşılaşmaya verilmesi zorunluluktan olsa gerek. Hata yapma endişesinden kaynaklanan çekingenliği vücut dilinden anlaşılıyordu. Bazı avantaj uygulamaları yerine oyunu kesmesi ve aldatmalara duyarsız kalmasının yanında kart ve faul değerlendirmelerinde hatalar yaptı. Olaylarda futbolcularla konuşma isteği maçın hızını kesmesine neden oldu. Tartışmalı pozisyonlara gelince...

DJİKU’NUN KOLU DOĞAL KONUMDA DEĞİLDİ

DAKiKA 53: Kayserispor’un kazandığı penaltıda Djiku önce sol eli arkada geliyor, top ortalandıktan sonra elini açıyor ve topun geçmesini doğal konumda olmayan eliyle engelliyor. Pozisyon öncesi atak başlangıç fazını değerlendirecek olursak, Kayserisporlu oyuncunun topla elle oynaması söz konusu değil. Fakat hakemin penaltı veriş anında, şekliyle ve süresiyle yardımcının kendisine penaltı ile ilgili yardım edip etmemesi kafaları karıştıran bir noktaydı. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim ki; pozisyon olduktan sonra uzun süre yardımcısına baktı, yardımcısı bayrağı ile köşe gönderini gösterdi. Yani yardımı yok. Net görmediği pozisyonda hissiyata dayanarak penaltıyı verdi. Vücut dili, süresi ve yardımcının etkisinin sıfır olması verdiği penaltının hissiyata dayanarak verdiğinin göstergesiydi.

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TADİC VE FERDİ’NİN POZİSYONLARI PENALTI DEĞİL

DAKiKA 76: Fenerbahçe’nin kazandığı da benzer bir şekilde geldi. Kolun doğal konumu dışında topa çarpması sonucu VAR’ın yardımıyla verilen penaltı doğruydu.

MERT HAKAN YANDAŞ YiNE HIRSININ KURBANI OLDU

DAKiKA 90-8: Hakemin Fred’e gösterdiği direkt kırmızı kartın açıklaması muhakkak maç raporunda olacaktır. Ama görüntülerden tarif ettiğine göre kendisine küfür ettiğini dile getiriyor. Mert Hakan Yandaş ise yine hırsının kurbanı olarak ikinci sarı karttan atıldı. Bunların dışında Tadic ile Attamah arasında Kayserispor ceza sahası içerisinde yaşanan mücadelede ve Ferdi’nin içinde bulunduğu pozisyonda penaltı beklentileri yersiz, devam kararı doğruydu.

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BU MAÇTA HER ŞEY VARDI

Maçın ilk 10 dakikasında Fred resitali vardı. Her pozisyonun başlangıcında, atılan-kaçan gollerin hazırlanışında ve kilit paslarda onun imzası vardı. Cengiz’in 8. dakikada dönerek sağ ayağıyla yaptığı klas vuruş, Fenerbahçe’nin klasikleşen ilk 10 dakikalarda gol bulma zincirine yeni bir halka oldu. Gol sonrası Fenerbahçe’nin geriye yaslanması Kayseri’nin üzerine gelip pozisyona girmesine sebep oldu. Beklenmedik bir anda Kartal’ın yaptığı hata sonucu F.Bahçe Batshuayi ile 2. golünü buldu.

HAKEM TEMPOYU DÜŞÜRDÜ

Zevkli başlayan maçın ilk yarısında hakemin zaman zaman oyunu kesmesi temponun daha da yükselmesini engelledi. İlk 45 dakikada uzatmaların son saniyesinde Serdar Aziz, maç eksikliğinden kaynaklı olarak gelen bir uzun topu İsmail ile birbirlerine bırakınca, araya giren Kemen Kayseri’nin ilk golünü attı. Neredeyse gardı düşmüş olan Kayserispor bu golle devre arasına moralli girdi. İlk yarının en çok dikkat çeken oyuncuları Fred ve 1 gol, 1 asist üreten Cengiz’di. Oyundan ziyade, oyuncu farkı vardı iki takım arasında.

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GOLLÜ VE ZEVKLi MÜCADELE

İkinci yarıda Fenerbahçe Fred-Ferdi-Batshuayi organizasyonu ile üçüncü golü erken bulsa da, akabinde Djiku’nun sebep olduğu penaltı ve Serdar Aziz’in hatası neticesinde skor 3-3’e geldi bir anda. İkinci yarıda gollü ve zevkli mücadele dolu bir oyun izledik. İlk penaltıya benzer bir pozisyonda Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı golüyle 4-3 geçmesi, tam “Ligimizde böyle maçlar da oluyormuş” dedirtecekken, son dakikada yaşanan kırmızı kartlar ortalığı yine toz duman etti. Kariyerinde 460 küsür maç oynamış Fred’in ilk defa direkt kırmızı karttan atılması, G.Saray derbisi öncesi F.Bahçe adına önemli bir kayıp.