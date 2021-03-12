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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

Galatasaray kafilesi Kayseri'de

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Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

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