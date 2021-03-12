Galatasaray kafilesi Kayseri'de
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Kayseri Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.
Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.