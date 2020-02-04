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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 20:22,Son Güncelleme:/

Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi

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Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim, havalimanı çıkışında bekleyen engelli iki taraftarla da ilgilendi. Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren sarı-kırmızılı teknik adam, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kafile daha sonra, taraftarların tezahüratı eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Sarı-kırmızılılar, otelde de çiçeklerle karşılandı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.


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