Galatasaray Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi yarın saat 14.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor ile karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 68 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep ekibi ise 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 6. sırada bulunuyor.



Hedef ilk şampiyonluk



Galatasaray, ALG Spor karşısında galip gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu kazanacak. 2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.

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