Galatasaray - İstanbulspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus değerlendirdi! Penaltılar, gol iptalleri, kırmızı kart...

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Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi Bahattin Şimşek, karşılaşmada yaşanan 4 kritik pozisyonun 3’ünü VAR’da görevli Onur Özütoprak’ın yardımları sayesinde çözdü.

38. dakikada Emir Kaan’ın attığı golden önce İstanbulspor ceza alanına yapılan ortada Ali Yaşar’ın eli doğal konumda değil. Bu pozisyonda Lucas Torreira, Ali Yaşar’ın sırtına elini koyduğu anda Ali Yaşar daha zıplamadan bunu hissedip sanki itilmiş gibi bir görüntü vermek istedi. Bu müdahale faulü gerektirmiyor.

HAKEM GOLÜ İPTAL ETTİĞİNİ GÖSTERMELİYDİ

Çok konuşulan bu pozisyona en yakın örnekler; geçen hafta Galatasaraylı Wilfried Zaha’nın Trabzon’da attığı gol öncesi yaptığı hareket ve yine Bahattin Şimşek’in yönettiği Fenerbahçe-Samsunspor maçında Samsunspor'un golünden önceki faul pozisyonunda İsmail Yüksek’in rakibin sırtına elini koyması faul değildi. Bu tür temaslar faulü gerektirmez. Hakem Bahattin Şimşek pozisyonu izledikten sonra direkt penaltıyı verdi ama öncesinde İstanbulspor’un attığı ikinci golü iptal ettiğini şeklen göstermeliydi.

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YARI OTOMATİK DEVREYE GİRMEDİ

67. dakikada İcardi’nin iptal edilen golünden önce gerek kaleci Alp’in gerekse Mamadou’nun istedikleri gibi top ile oynayamamaları, Galatasaraylı futbolcuya gittiği için pozisyonun ofsayt olarak yorumlanması doğru. Burada Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin çalışmama sebebi, sistemin birbirlerine yapışık olan İcardi ile Mamadou’yu tek bir kişi gibi görmesi. Teknik anlamda tek iskelet olarak algılamasından dolayı ofsayt çizgisi çekilemedi. Dolayısı ile manuel sisteme dönüldü.

MAMADOU'NUN ATILMASI DOĞRU

89. dakikada VAR hakemi Onur Özütoprak’ın uyarısı sonrası Mendy Mamadou’ya gösterilen kırmızı kart da doğru. İstanbulsporlu futbolcunun Barış Alper Yılmaz’a yaptığı ciddi faul, kırmızı kartı gerektiriyor.

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PENALTI KARARI DOĞRU

90+2. dakikada İstanbulspor kalecisi Alp Arda’nın ceza alanında Mauro İcardi’ye yaptığı harekete penaltı verilmesi doğru karar.

Sonuçta hakem Bahattin Şimşek, VAR’ın yardımıyla 4 pozisyonda doğru kararlar verip gecenin adamı oldu.