Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem sözleri: Azar işitiyoruz

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Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 ile geçen Galatasaray'da futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SANCHEZ: HOCALARI ONLARA NE DİYOR?

Kazanmak önemli. Teker teker gitmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sadece hocaları ne diyor? Zaman kaybetmeniz lazım mı diyor? Onların böyle oynaması bizi etkiliyor. Şampiyonluğa oynuyoruz ve akan oyun olmalı. Onların böyle oynaması bizi zorluyor.

KEREM: HAKEMDEN AZAR İŞİTİYORUZ

Saha içinde kalmak istiyoruz ama sürekli hakemlerden azar işitiyoruz. Pozisyonu sormaya gidiyorum bana 'İşine bak' diyor. Saha içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Sonunda şampiyon olan taraf inşallah biz olacağız.

Derbilerden sonra böyle maçlar tehlikeli olabiliyor. Hafta boyunca bunun hakkında konuştu. "Konsantrasyon kaybına tahammülümüz yok" diye konuştuk ama golü yedik ve maça güzel başlamadık. Sonrasında geri dönüş yaptık ve güzel mücadele ettik. Yolun sonu şampiyonluk. Biz buna inanıyoruz.

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"BİTİRİCİLİĞİ KÖTÜ" DENMESİ BİRAZ ÜZÜYOR

Ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şeyler kanıtlamak için çıkmıyorum. Takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. Mevkii gerekmeksizin. Hocam bana oraya geç dediği zaman ya da buraya geç dediği zaman oynuyorum. Pozisyonlar kaçıyor, dünyada tek pozisyon kaçıran futbolcu değilim. Benden daha fazla pozisyon kaçıran, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illa ki. Ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyonun tabii ki kaçmaması gerekiyor. Ben kaçırdıktan sonra benden daha fazla kimse üzülemez. Eve gittiğim zaman bununla ilgili özeleştiriyi veya kendime söylediğim kötü sözleri kimse bana söylemiyordur. Ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum. Çünkü bırakmak zorundayım. Bir sonraki maça onları taşımamam gerekiyor. Belli bir dönem bitiricilik konusunda gol olmadı. Ben normalde egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuda kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun bunun üzerine de gidiyorum. Geldiğim seneden beri bitiricilik konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamamıştım. Sadece iki hafta önce bitiricilik konusunda ‘Harikasın’ diye övgüler yağdıran medya tarafının iki hafta sonra ‘Kerem’in bitiriciliği kötü’ demesi biraz beni üzüyor. Çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor. Tabii ki gol kaçtıktan sonra tepkiler olabilir, taraftarın tepkisi olabilir. Bunlar gayet normal ama bunun böyle gerçekten bir sıkıntıymış gibi veya bir eksikmiş gibi yansıtılması bence doğru değil.

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"BENİM İŞİM GOL ATMAK, ASİST YAPMAK"

Galatasaray kariyerinde 41 gole ulaşarak sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş’ı geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kerem, “Hasan hocayla zaman zaman tesislere geldiği zaman görüşüyoruz. O da kendi deneyimlerini bize aktarıyor. Gerçekten o da çok güzel bir insan. Çok da büyük bir futbolcuydu. Mevkimiz aynı. Onu geçmiş olmak gerçekten güzel bir şey ama tabii ki istatistikler konuşuldukça güzel. Ama sahaya çıktığın zaman benim işim gol atmak, asist yapmak, takıma yardımcı olmak. Ben bunu genelinde takıma daha fazla nasıl yardımcı olabilirim diye sahaya çıkıyorum. Bugün 2 gol attım, geçen hafta da iki gol attım. Bundan sonraki maçlar belki gol atamayabilirim ama ben gol atamadığım maçlarda da daha etkili maçlar çıkardım. Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli sadece kendim için demiyorum. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele ettiler. Sadece bütün övgü benim değil, olmamalı” şeklinde konuştu.

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"O RÖPORTAJDAN SONRA BİRAZ PİŞMAN OLDUM"

Daha önce kendisine mobbing uygulandığını anlattığı bir röportajının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir girişimin olmadığını da aktaran başarılı futbolcu, “Ben o röportajı yaptıktan sonra biraz pişman oldum. Söylememeliydim, söylediğim için kendime tekrardan kızıyorum ama olayların çok farklı yere gittiğini gördüm. Ben çok kaos ortamından hoşlanan bir insan değilim aslında. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye, mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Federasyondan o konuda hiçbir şey gelmedi” açıklamasını yaptı.