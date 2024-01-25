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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sihrini yaptı! Son 2 maçta...

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Gol
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu sihrini yaptı Son 2 maçta...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 22:20

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 12’ye çıkardı.

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Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti. Mücadelenin 36. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Başarılı futbolcu, maçın 79. dakikasında da serbest vuruştan topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 12’ye çıkardı. Kerem bu gollerin 9’unu Süper Lig’de, 3’ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde kaydetti.

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SON 2 MAÇTA 4 gol

Müsabakaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 90 dakika sahada kaldı. İstanbulspor galibiyetine iki golle katkı yapan milli yıldız, önceki Trabzonspor maçıyla birlikte iki maçta 4 gol atmış oldu.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Gol

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