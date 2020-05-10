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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Galatasaray ile Fenerbahçe rakip oldu!

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Galatasaray ile Fenerbahçe rakip oldu!
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Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez de konsol oyunlarında birbirlerine rakip oldular. Futbolun durduğu bu dönemde yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği tarafından organize edilen E-Futbol turnuvasında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'dan Emre Akbaba rakiplerini yenerek çeyrek finalde finalde birbirlerinin rakibi oldular.

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig yıldızları E-Futbol turnuvasıyla karşı karşıya geliyor.

Mart ayından beri uzak kaldığımız Süper Lig heyecanı, bu hafta sonu beIN SPORTS ekranlarında yeniden yaşanıyor. Süper Lig’de forma giyen 18 futbolcu, kendi takımlarını temsilen bu nefes kesen turnuvaya katıldı. Eleme usulüne göre oynanan turnuvada maçı kazanan oyuncu, takımıyla beraber final yolculuğuna devam ediyor.

Türkiye E-Futbol Turnuvası son 16 turunda H.K. Kayserispor oyuncusu Cenk Şahin ile karşılaşan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, maçı 4-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Galatasaraylı Emre Akbaba ise Türkiye eFutbol Kupası’nda rakibi Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İki yıldız, Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.

Maç bugün 13.40'ta oynanacak. Bu zorlu karşılaşmanın galibi merakla bekleniyor.

Turnuvada program ise şu şekilde:

Galatasaray ile Fenerbahçe rakip oldu

 

 

Galatasaray ile Fenerbahçe rakip oldu

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