Galatasaray için İtalyan tehlikesi! Zaniolo, Torreira, Boey ve Icardi...

Haberin Devamı

Cimbom bir yandan güçlü bir kadro ile 2023-24’e girmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yıldız oyuncularına gösterilen presle karşı karşıya. Galatasaray’da Çizme ekiplerinin gündemine aldığı oyuncular: Nicolo Zaniolo, Sa cha Boey, Lucas Torreira ve Mauro İcardi.

JUVE, ZANIOLO'NUN ÇOCUKLUK HAYALİ

Juventus, Zaniolo için 20 milyon Euro + Weston McKennie teklifini önümüzdeki hafta revize edecek. Zaniolo “Juventus benim çocukluk hayalim. Avantajlı bir fırsat olursa ayrılırım” diyerek İtalyan devine gitmeye sıcak baktığını açıklamıştı. Ancak Torino ekibinin transferi için yoğun mesai harcadığı tek Galatasaraylı Zaniolo değil. İtalyan ekibi aynı zamanda Sacha Boey için de devrede. Bu konuda Zaniolo da Çizme basınına “Juventus’un onu takip etmesi, izlemesi, istemesi çok normal! Boey zannettiğinizden çok daha iyi bir futbolcu” demişti.

Haberin Devamı

TORREIRA İÇİN LAZIO ISRAR EDİYOR

Lazio da sezonun en flaş oyuncularından biri olan Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur üzerinden transferi çözmeye çalışıyor. Geçen hafta Roma’da Lazio kulübünün yetkilileri ile bir araya gelen Bentancur, “Torreira, Galatasaray’da mutlu. Ancak her zaman İtalya Ligi’ne ilgi duymuştur. Şartlar uygun olursa Lazio’ya gidebilir” derken Çizme ekibinin Torreira’yı transfer etmek için 12 milyon ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak Galatasaray ise Uruguaylı futbolcunun İstanbul’da mutlu olması nedeniyle bu konuda rahat. Fakat İtalyanlar, Lucas Torreira için halen ısrarcı.

ICARDI SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMEZSE...

Mauro İcardi konusunda sarı kırmızılıların rakibi sadece Suudi Arabistan değil. Arjantinli oyuncunun menajerliğini yapan hayat arkadaşı Wanda Nara, pazarlık masasında elini güçlendirmek adına Roma’yı hep oyunda tutmaya çalışıyor. İcardi, Suudi Arabistan’a gitmezse yıllık 7.5 milyon Euro öneren Galatasaray’a şu anda yakın olsa da Wanda Nara, Roma ile dirsek temasını kesmeyip sarı kırmızılıların sponsor desteği ile sunduğu maksimum teklifini de yukarı çıkarmaya çalışıyor.