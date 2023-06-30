Galatasaray, Leandro Paredes transferini bitiriyor! Bonservis bedeli...

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Orta sahaya transfer arayışında olan Galatasaray, Leandro Paredes transferini bitiriyor.

Arjantinli futbolcuyla daha önce prensip anlaşmasına varan Sarı-kırmızılı kulüp, kulübü Paris Saint-Germain ile de el sıkıştı. DAZN İtalya'nın haberine göre Galatasaray, Paredes için PSG'ye 3.8 milyon euro ödeyecek.

29 yaşındaki yıldız futbolcu, Sarı-kırmızılı takıma 3 yıllık imza atacak.

"EN GÜRÜLTÜLÜ STAT: GALATASARAY"

Leandro Paredes geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalının yayınına katılmış ve gelen soruları yanıtlamıştı. Arjantinli yıldız, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" sorusuna "Galatasaray" cevabını vermişti.

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