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Galatasaray için Igor Tudor'un önünü Pirlo kesti!

#Galatasaray#Tudor#Pirlo
Galatasaray için Igor Tudorun önünü Pirlo kesti

İtalyan teknik adam Pirlo, Fatih Karagümrük ile anlaşınca Galatasaray, Juventus'taki yardımcısından vazgeçti.

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G.Saray'da teknik direktör adayları arasında düşünülen isimlerden birinin de takımı daha önce da çalıştıran olduğu Igor Tudor olduğu ancak Andrea Pirlo yüzünden eski hocasından vazgeçtiği ortaya çıktı.

Karagümrük’ün yeni teknik direktörü olarak Andre Pirlo ile anlaşması Galatasaray’da Hırvat teknik adamın ismini alternatifler arasından çıkarılmasına yol açtı.

Juventus’ta, Pirlo’nun yardımcılığını yapan Tudor’un Galatasaray’ın başına getirilmesinin eleştirilere sebebiyet verebileceği düşünülürken Domenec Torrent örneği ile birlikte sarı kırmızılıların yabancı teknik adamla çalışması halinde daha güçlü bir profil olması görüşü ağırlık kazandı. Ve bu nedenle Tudor ihtimali de ortadan kalktı.

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Galatasaray için Igor Tudorun önünü Pirlo kesti

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#Galatasaray#Tudor#Pirlo

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