Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu! Manchester'dan hatırlattı ve uyardı: 'Asla küçümsemezler'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco’da gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 17. kez gruplarda mücadele etmeye hak kazanan sarı-kırmızılılar, ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü evinde Kopenhag’ı ağırlayacak. İngiltere, Almanya ve Danimarka medyasından gazeteciler, temcilcimizin Şampiyonlar Ligi’ndeki potansiyelini değerlendirirken, grupta yer alan takımların tur şansı ve kadro yapısıyla ilgili yorumlarını aktardı.

KEİR RADNEDGE (WORLD SOCCER MAGAZİNE-MANCHESTER UNİTED):

“İSTANBUL’DAKİ ATMOSFERİN OLD TRAFFORD’DAN DAHA TUTKULU OLACAĞINA EMİNİM”

Her iki kulüp için de heyecan verici bir kura olduğunu düşünüyorum. Manchester United'da hafızası kuvvetli olan hiç kimse Galatasaray'ı küçümsemeyecektir. Manchester United'ın Türk futboluna özel bir saygısı var. United'ın Avrupa'da ilk kez evinde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı gece Old Trafford'daydım. United'ın Premier Lig'i en son 2013 yılında kazandığı ve Galatasaray'ın o tarihten bu yana dört kez Türkiye şampiyonu olduğu da bir gerçek. Ancak Galatasaray dikkatli olmalı: United, tarihi nedenlerden dolayı Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'nin "kendi" rekabetleri olduğuna inanıyor. United'ın büyük bir gururu söz konusu olacak. Türk taraftarların tutkusu iyi bilinir. İngiliz medyası kesinlikle "Cehenneme hoş geldiniz" hikayelerini hatırlayacaktır. Eminim İstanbul'daki atmosfer Old Trafford'dan bile daha tutkulu olacaktır. Ancak United'ın bu tür maçlarda tecrübeli oyuncuları var: Casemiro, Rashford, Fernandes. Bu atmosferle başa çıkabilirler. Galatasaray'ın heyecan verici değişikliklerinin takımı ve özellikle de hücumu geliştirmek amacıyla yapıldığı açık. Ayrıca Manchester United’da yaz döneminde bazı önemli değişiklikler yaptı. Wilfred Zaha'nın elbette United ile bir geçmişi var ve her zamankinden daha tehlikeli olacaktır. Altay'ın 2 numaralı kaleci olarak sözleşme imzaladığı açık, bu yüzden Old Trafford'a gelişini sadece zaman gösterecek. Bence Erik ten Hag, United'da etkileyici bir şekilde çalışıyor. Ne de olsa onları Şampiyonlar Ligi'ne geri getirdi. Ten Hag, hala "kendi" United'ını inşa etmek için çalışıyor ancak savunmada (Malacia, Shaw vs.) ve defansta (Mount) yaşanan sakatlıklar onun işini şimdiden sekteye uğrattı. Bu grup aşaması muhtemelen Galatasaray'ın onlara karşı oynaması için iyi bir zaman.

THOMAS BOEKER (KİCKER-BAYERN MÜNİH):

“GALATASARAY’IN HARİKA BİR GEÇMİŞİ VAR FAKAT FAVORİ BAYERN MÜNİH”

Bayern Münih ile Galatasaray arasında ilginç bir maç olacağını düşünüyorum ancak favori Bayern Münih olacak. Bayern Münih’in kadrosu çok daha kaliteli, dolayısıyla işin rekabet kısmı pek heyecan verici olmayabilir. Galatasaray, başta 2000'deki UEFA Kupası zaferi olmak üzere harika bir geçmişi olan rekorlar şampiyonudur. İstanbul'da Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da büyük bir gelenek var. Bu stadyumların hepsinin çok gürültülü ve özel bir atmosferi vardır. Galatasaray taraftarlarının, birkaç yıldır Şampiyonlar Ligi futbolundan uzak oldukları için Bayern Münih veya Manchester United gibi maçları izlemeye çok aç olduklarını düşünüyorum. Galatasaray, iyi futbolcularla anlaşma yaptı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Türkiye Süper Ligi'ni kazanma yolunda çok iyi bir performans sergileyerek ne kadar önemli olduğunu zaten kanıtladı. Hakim Ziyech, Chelsea'de üst düzey bir oyuncuydu. Ziyech, hücum zenginliği açısından Galatasaray'a çok şey verebilir. Angelino büyük bir transfer çünkü sol kanatta, hücumda ve savunmada iyi. Bayern'in kaliteli bir kadrosu var. Umarım Manuel Neuer yakın zamanda geri döner. Savunma Kim Min-Jae ve Matthijs de Ligt ile çok güçlü ama sağ bek için sadece Noussair Mazraoui var. Joshua Kimmich iyi ama tam anlamıyla defansif bir orta saha oyuncusu değil. Musiala, Sané, Coman ve Kane ile hücum bölgemiz olağanüstü. Forvet Harry Kane Tottenham’dan geldi ve grup aşamasından sonra fark yaratabilir. Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid ve PSG'nin ardından Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasında yer alıyor.

“GALATASARAY’IN FAVORİ OLDUĞUNA ŞÜPHE YOK AMA FC KOPENHAG SÜRPRİZ YAPMA POTANSİYELİNE SAHİP”

DANİEL NØJSEN FALLAH (EKSTRA BLADET-FC KOPENHAG):

Bu karşılaşmanın favorisinin Galatasaray olduğuna şüphe yok ama Kopenhag'ın kendi sahasında Gaatasaray’a karşı bir şeyler yapabileceğine dair güçlü bir inanç var. Pek çok kişi Galatasaray'ın Molde'ye karşı oynadığı maçların pek de iyi olmadığını söyledi ve bu nedenle özellikle de kendi sahalarında Kopenhag'da küçük bir sürpriz yapıp galibiyet alabileceklerine inanıyorlar. FC Kopenhag'ın hedefi, yeni yılda Avrupa futbolu oynamak ve bunun için de en az üçüncülük gerekiyor. Galatasaray'la bu nokta için mücadele edeceklerine inanıyorlar. İstanbul’a hiç gitmedim ama harika bir şehri ve çılgın taraftarlarıyla daha da harika bir stadyumu ziyaret etmeyi umuyorum. Geçen yıl FC Kopenhag'ın Trabzonspor'la oynadığı maç için Tranbzon'daydım ve atmosfer çılgıncaydı. Birkaç hafta sonra grup aşamasının ilk maçı için İstanbul’un daha da çılgın olmasını bekliyorum. Galatasaray'ın kendilerine büyük başarılar getirecek bazı büyük yıldızlara yatırım yaptığına şüphe yok. Potansiyel kesinlikle mevcut. Ancak takımın birlikte çalışmayı başarıp başaramayacağı konusunda benim küçük şüphelerim var. FC Kopenhag, bu yıl kadrosuna yoğun yatırım yaptı ve bu sezona harika başladı. Bana sorarsanız Andreas Cornelius, Viktor Claesson ve Kamil Grabara gibi yıldızlarla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sürpriz yapma potansiyeline sahipler. Bu transfer döneminde Premier Lig'den Mohamed Elyounissi'nin yanı sıra Rennes'ten Elias Achouri, Birger Meling ve Sporting'den Matteo Tanlongo gibi harika oyuncuları kadrosuna kattılar. Kâğıt üstünde, özellikle hücum açısından gördüğüm en iyi FC Kopenhag takımlarından biri.

