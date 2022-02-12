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Galatasaray için bir maçtan çok daha fazlası! Domenec Torrent'in geleceği belli olabilir...

#Galatasaray#Domenec Torrent#Kayserispor
Galatasaray için bir maçtan çok daha fazlası Domenec Torrentin geleceği belli olabilir...

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Cimbom için bugün sahasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının önemi çok büyük. Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen Galatasaray için bugünkü 90 dakika 3 puanın çok ötesinde. Kayserispor sınavı, başkan Burak Elmas ve yönetimi, henüz galibiyeti bulunmayan Torrent’in geleceği ve G.Saray adına sezonun geri kalanı için ‘kırılma’ niteliğinde.

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Küme düşme hattı ile arasında sadece 3 puanlık fark kalan Galatasaray, bu korku ve baskıyı yaşamamak adına bugün sahasında konuk edeceği Kayseri karşısında galibiyeti hedefliyor. Kasım ayından bu yana sadece 1 kez galibiyet alan sarı kırmızılılar son olarak kupada
Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan renktaşını mağlup edip hem kötü seriyi bitirmek hem de özgüvenini de yeniden kazanmanın peşinde. Bu 90 dakika ayrıca başkan Burak Elmas’ı ve yönetimini, Torrent’in geleceğini ve Galatasaray adına sezonun geri kalanı için ‘kırılma’ niteliğinde.

Önünde öyle bir fikstür var ki!

Ateş hattının kıyısındaki Galatasaray, bu haftadan sonra zorlu bir fikstürle karşılaşacak. Önümüzdeki hafta Cimbom, ligin son haftalardaki formda takımı, 27 puanla 15. sıradaki Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından büyük sorunlar yaşadığı, Gedson Fernandes’i kaptırdığı
22. puanla 18. Rizespor ile oynayacak. Sonrasında lig 2.’si Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar bu zorlu fikstür öncesi bugün kazanıp biraz olsun düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

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Torrent için de kırılma maçı

Galatasaray’ın başında çıktığı 4 maçta sadece 1 beraberlik alabilen Domenec Torrent de artık hedef tahtasında! Bu süreçte İspanyol teknik adamı hiç hedef almayan tribün ve taraftarlar da Kayserispor karşısında galibiyet gelmezse, Torrent’i de protesto edecek. Olası bir kötü sonuç durumunda Domenec Torrent’in Galatasaray’daki geleceği sorgulanıp daha da tartışılır hale gelecek.

Sözleşmesinde yer alan 2 milyon 775 bin Euro’luk tazminatı ayrılığın önündeki en büyük engel olan Domenec Torrent’e olan güven ve 1.5 yıllık projeler 5. maçtan da galibiyet çıkmaması durumunda tehlikeye girecek.

Yönetim topun ağzında!

Kayserispor karşısında alınacak bir galibiyet yönetimin de ‘oh’ çekmesine neden olacak. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yapılan değişim olumlu sonuç vermezken tribünlerin istifaya çağırdığı ve neredeyse NEF Stadyumu’ndaki her maçta protesto
ettiği başkan Burak Elmas ile idarecileri olası bir 3 puanda bir nebze rahatlayacak.

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Camia içinde ‘ibrasızlığın da’ yüksek sesle konuşulduğu Elmas ve yönetimi iyi skor, iyi futbol halinde az da olsa baskıları kıracak. Aksi takdirde hem camia hem de taraftarın tepkisi iyice artacak.

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Galatasaray için bir maçtan çok daha fazlası Domenec Torrentin geleceği belli olabilir...

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Kayserispor

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