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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı! "Uyumaktan çok korktum"

#Omar Elabdellaoui#Galatasaray#Omar
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktum

Geçtiğimiz yılbaşında çocukları için havai fişek kutlaması yapmak isterken gözünden feci şekilde yaralanan ve görme kaybı yaşayan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra futbola dönerken yaşadığı süreci anlattı.

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Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve 11 ameliyatlık uzun bir tedavinin ardından sarı kırmızılı takımda futbola geri dönen Omar Elabdellaoui, yaşadığı zorlu süreci İngiliz basınına anlattı.

"HER ŞEYİN KARARDIĞINI HİSSETTİM"

Kaza gecesiyle ilgili olarak konuşan Omar, bir süre sonra her şeyin karardığını belirtirken "O an sadece gözümde bir şey olduğunu ve onu çıkarıp temizlemem gerektiğini düşündüm. Ama sonra yüzümün tamamen yandığını ve her şeyin karardığını hissettim." dedi.

"IŞIĞI KAYBETMEKTEN KORKTUM"

Gözlerini kapatmadan çok korktuğunu ve uyuyamadığını söyleyen Omar, "Uyumaya cesaret edemedim. Sol gözümde birkaç günün ardından biraz ışık belirir belirmez, karanlıktan korktuğumdan uyumaktan da korktum, gözlerimi kapatmaktan da korktum. Solumdan küçücük bir ışık gelse de ışığı kaybetmekten korktuğum için orada olup olmadığını sürekli kontrol ediyordum. Her şey karanlıktı. Gece mi gündüz mü olduğunu fark edemiyordum. Göremiyor ama her şeyi duyuyorsanız, sesler çok daha gürültülü bir hale geliyor." diye konuştu.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktum

DOKTORLA ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Doktoruyla arasında geçen diyaloğu da anlatan Omar, "Doktoru yakaladım ve ona dürüst olmasını, durumun ne kadar kötü olduğunu sordum. Doktor bana, 'Sol gözün iyi görünüyor ama sağ gözün ne durumda olduğunu bilmiyoruz.' dedi. Ama ben söyleyiş şeklinde durumun ne kadar kötü olduğunu anladım." dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK ÖZELDİ"

Hastaneden ayrıldıktan sonra tekrar görmeye başladığını söyleyen Omar, "Gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Hayal etmeye çalışabilirsiniz ama bu durumda olmayan başka biri için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Sol gözümü kapıyor ve sağ tarafımdaki elimi ve sağdaki tüm hareketleri görebiliyordum. Bir rüyanın gerçek olması gibi bir mucizeydi. Görmenin bir rüya olduğu asla düşünülemez." ifadelerini kullandı.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktum

NE OLMUŞTU?

31 Aralık'ı 1 Ocak 2021'e bağlayan gece geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve gözünden bir dizi operasyon geçiren Norveçli futbolcu, 20 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti. Norveçli futbolcu mayıs ayına kadar gözünden operasyon geçirmeye devam etmişti.

TEDAVİSİ DEVAM ETTİ

Hastaneden ayrıldıktan sonra gözüyle ilgili tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, ülkesi Norveç'e gitmiş ve tedavisine orada devam etmişti. Omar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda salonda bireysel çalışmalar yaptığını ifade etmişti.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALMIŞTI

Galatasaray, Norveçli sağ bekin sözleşmesi, geçen sezonun devre arasında askıya alınmıştı.

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6 AY SONRA TAKIMLA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Omar Elabdellaoui, 2021'in yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası sağlığına kavuştuktan sonra nisan ayının ortasında Florya'da Fatih Terim ve takım arkadaşlarını ziyaret etmişti.

29 yaşındaki sağ bek, yaklaşık 6 ay sonra 7 Temmuz'da Florya'da ilk antrenmanına çıkmıştı.

13 AY SONRA İLK MAÇ

Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçında görev alırken 13 ay sonra ilk kez bir maçta forma giydi.

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