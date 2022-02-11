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Süper Lig yayın ihalesi için 46 firma şartnameyi aldı

#Süper Lig#TFF#Yayın İhalesi
Süper Lig yayın ihalesi için 46 firma şartnameyi aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan Süper Lig ve 1’inci Lig müsabakaları için düzenlenecek yayın ihalesinde 36 tanesi yurt dışından olmak üzere toplamda 46 firmanın şartnameyi aldığını açıkladı. Öte yandan ihale sonuçlarının 21 Şubat 2022 tarihinde sonuçlandırılması bekleniyor. 

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihaleye ilişkin olarak, 20 Ocak 2022 tarihinde başlayan ihale dokümanlarını alma süreci tamamlanmıştır. Bu süreçte, yayın ihalesine katılabilmek için 36 tanesi yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma; IMG Media firması danışmanlığında İhale Komisyonu tarafından belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin ihale şartnamesini edinmiştir. İhale sürecinde, ihale şartnamesini alan firmalardan gelen tüm sorular cevaplanmış; ilgili soru ve cevaplar, ihale şartnamesini alan tüm firmalarla paylaşılmıştır. Söz konusu firmalar tekliflerini, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar, elden veya e-mail yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edebileceklerdir. Bununla birlikte 14 Şubat Pazartesi günü elden verilecek tekliflerin, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri adresinde Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacaktır. İhale Komisyonu teklifleri değerlendirecek olup, şartnamede yer aldığı gibi ihalenin sonuçlandırılması için 21 Şubat tarihi hedeflenmiştir." denildi.

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#Süper Lig#TFF#Yayın İhalesi

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