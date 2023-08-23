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Galatasaray için Anderson Talisca iddiası!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray için Anderson Talisca iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:00

Suud basını, G.Saray’ın Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı alabileceğini öne sürdü.

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Uzun süredir bonservisini almak için uğraştığı Milot Rashica’yı Beşiktaş’a kaptıran G.Saray’ın, ezeli rakibinin uzun süredir istediği ancak maddi isteklerini karşılayamadığı için alamadığı Anderson Talisca’ya talip olduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan basınından Sport El-Marsd, Brezilyalı oyuncunun El Nassr’dan ayrılacağını ve sarı kırmızılılara gideceğini yazdı.

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Yine Arap basınından Ciro 24, El Nassr’ın Kingsley Coman’ı istediğini bu nedenle Talisca’yı gözden çıkardığını dile getirdi. Talisca’nın, El Nassr’daki kazancı bonuslarla birlikte 12 milyon Euro’yu buluyor. Beşiktaş ise Şenol Güneş’in çok istediği yıldız oyuncuya en fazla 7 milyon Euro teklif edebilmişti.

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş

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