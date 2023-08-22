Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Talisca açıklaması!

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Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak mücadele öncesinde Molde şehrine geldi. Galatasaray takımını taşıyan özel uçak TSİ 15.45 sıralarında Molde Havalimanı’na iniş yaptı. Kafileyi havalimanında TC Oslo Büyükelçiliği 1’inci Müsteşarı Barbaros Tuna Erdem ve Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. Oyuncular, taraftarların forma imzalama ve fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.



METİN ÖZTÜRK: TRANSFERLE ŞAMPİYON OLUNMUYOR



Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Molde Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztürk, "Hava, iklim her şey müsait. Molde liginde 19’uncu haftasını oynuyor.

Takımdaşlık olarak avantajlı olabilirler. Ama eminiz ki biz yarın buradan istediğimiz sonuçla döneceğiz. Sonrasında da salı günü final maçımız olacak. Perşembe günü de Şampiyonlar Ligi grup kuraları için Monaco’ya uçacağız" dedi.



Diğer rakipleri gibi Molde’yi de İstanbul’da güzel şekilde ağırlayacaklarını söyleyen Öztürk, "Bunlar güzel atışmalar. Onlar bizi nezaketle karşılayacak. Biz diğer rakiplerimizi nasıl ağırladıysak, Molde’yi de öyle ağırlayacağız. Güzel, keyifli bir ortamda konuk edeceğiz. Sonrasında da onlar kendi liginde devam edecek, biz de kendi ligimizde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"FUTBOL SAHADA OYNANIYOR"



Futbolun sahada oynandığını belirten Metin Öztürk, "Bizim tüm hedefimiz o. Futbol sahada oynanıyor. Büyük konuşarak maçları kazanamıyorsunuz. Onlar vurur direkten döner, biz vururuz direkten döner. Önemli olan topu çizgiden içeri geçirmek.

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Bu arada Erden Timur’a acil şifalar diliyorum. Bu takım onun da eseri. Şu an dinleniyor. Gelemese de yüreği burada olacak. Biz kendisine acil şifalar diliyoruz. İnşallah yarın aramıza katılır" diye konuştu.

"TALİSCA'YI ERDEN BEY'E SORUN"



METİN ÖZTÜRK, Brezilyalı futbolcu Talisca ile ilgilenip ilgilenmedikleri yönünde gelen bir soruya şöyle cevap verdi:



"Bunu Erden Bey’e sormanız gerekiyor. Sorumlu yönetim kurulu üyemiz o. Şık olanı o olur."



"TRANSFERLE ŞAMPİYON OLUNMUYOR"



Şu anda sadece Molde maçına konsantre olduklarını dile getiren Öztürk, "Bizim tek konsantrasyonumuz Molde maçı. Transferle şampiyon olunmuyor. Geçen sene harika bir takımla, harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sene de en iddialı takımız. Kalbimden geçen şampiyonluk. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemiyorum. Onlar da iyi transferler yaptılar. Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bütün konsantrasyonumuz ve enerjimiz bu yönde" diye konuştu.



Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra konaklayacakları otele doğru hareket etti. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcusu TSİ 20.00’de basın toplantısı düzenleyecek. Temsilcimiz, 20.30’da ise maçın son çalışmasını gerçekleştirecek.





