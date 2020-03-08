Galatasaray HDI Sigorta 0-3 VakıfBank
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi..
Bu sonucun ardından VakıfBank 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray HDI Sigorta 7. yenilgisini yaşadı.
Karşılıklı ataklarla başlayan ilk sette Galatasaray HDI Sigorta teknik molayı 12-11 önde geçti. İki numaradan İsabelle, dört numaradan da Hackley ile sayılar bulan VakıfBank, seti 25-23 kazandı.
İkinci sette bu kez teknik molayı 12-11 önde geçen VakıfBank oldu. Kübra'nın etkili servisleri ve Zehra'nın bloklarıyla üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, seti 25-18 önde tamamladı.
Mücadelenin üçüncü setine iyi başlayan VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde kapattı. Kalan bölümde servisleriyle etkili olan misafir takım, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Melike Çadır, Vasilantonaki, Cansu Çetin, Belien (Derya Çayırgan, Beren Yeşilırmak, Elifsu
Erincek, Rykhliuk, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın)
VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, İsabelle, Hackley, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ognjenovic, Gözde Yılmaz)
Setler: 23-25, 18-25, 20-25
Süre: 79 dakika (25, 27, 27)
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