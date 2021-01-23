MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriGalatasaray HDI Sigorta: 0 - 3 Fenerbahçe Opet
GeriVoleybol Galatasaray HDI Sigorta: 0 - 3 Fenerbahçe Opet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta: 0 - 3 Fenerbahçe Opet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray HDI Sigorta: 0 - 3 Fenerbahçe Opet
Abone Olgoogle-news

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 22-25, 22-25, 21-25

Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

Derbi sonrası iki takım oyuncuları salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Mustafa Cengiz de takımları alkışladı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle