Galatasaray HDI Sigorta: 0 - 3 Fenerbahçe Opet
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)
Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 22-25, 22-25, 21-25
Süre: 89 dakika (30, 33, 26)
Derbi sonrası iki takım oyuncuları salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Mustafa Cengiz de takımları alkışladı.
👏Derbi sonrası iki takım oyuncuları salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Mustafa Cengiz de takımları alkışladı.pic.twitter.com/S7FFRDaLnw— Spor Arena (@sporarena) January 23, 2021
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