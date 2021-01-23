Galatasaray HDI Sigorta: 0 - 3 Fenerbahçe Opet

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol



Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 22-25, 22-25, 21-25

Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

Derbi sonrası iki takım oyuncuları salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Mustafa Cengiz de takımları alkışladı.