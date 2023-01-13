Galatasaray-Hatayspor maçında Mata ve Icardi damgası! Her şey 2 dakikada değişti, eleştiriler vardı ama...

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Galatasaray'ın Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 19. hafta maçında Mata ve Icardi'nin performansı dikkat çekti.

MERTENS YOKLUĞUNDA 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'da Mertens cezası sebebiyle forma giyemezken sahada Juan Mata çıktı.

Okan Buruk, Hatayspor karşısında Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi 11'ini tercih etti.

DEĞİŞİKLİK İŞARETİ YAPTI

Maça 11'de başlayan Juan Mata, 28. dakikada teknik ekibe değişiklik işareti yaptı. Ancak tecrübeli futbolcu oyunda kalmaya devam etti.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLDİ AMA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mata'yı karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarına dek ortaya koyduğu performansla eleştirdi. İspanyol yıldızın devre arasında değiştirilmesi yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı.

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2 DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Mata işler olumsuz devam ederken 2 dakikada her şey değişti. Yıldız oyuncu, 45+4 ve 45+6. dakikada kaydettiği gollerle hem farkı 3'e çıkardı hem havayı değiştirdi.

6 YIL SONRA İLK KEZ BAŞARDI

Opta'nın verilerine göre; Galatasaray bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısının duraklama dakikalarında iki gol atan ilk takım olurken; bu gollerin sahibi Juan Mata, Aralık 2017'den (Manchester United vs Leicester) bu yana ilk kez bir karşılaşmada duble yaptı

MAURO ICARDI'YE ÖVGÜLER

Fenerbahçe derbisinin yıldızından Mauro Icardi ise Galatasaray'ın attığı ilk 3 golde de rol oynadı. Kerem'in golünde Icardi kafa topuna çıkarken mücadelenin ardından top milli oyuncunun önünde kaldı ve ağları havalandırdı.

İkinci golde asistin pasını yapan Arjantinli yıldız, üçüncü golde ise Mata kaleciden dönen topu tamamlarken vuruşu yapan isim oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin gol ya da asist yapmamasına karşın performansına övgüler yağdırdı.

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