Canlı Anlatım: Galatasaray Hatayspor maçı

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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 3

Hatayspor: 0

Goller: 9' Kerem, 45+4' Mata, 45+6 Mata

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Ligin 18. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray, 39 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı kılma hedefinde.



17 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Volkan Demirel’in öğrencileri, son galibiyetini 13 Kasım 2022’de İstanbulspor karşısında 1-0’lık sonuçla almıştı.



Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross, mücadelede forma giyemeyecek. Dries Mertens ise kart cezasından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise kart sınırında bulunuyor. Bu isimler, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri halinde, Antalyaspor ile oynanacak 20. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Hatayspor’da ise sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında görev yapamayacak.



Sarı-kırmızılı ekibin Hatayspor karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Berkan Kutlu, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, İcardi.

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BAŞKAN SAVAŞ: A.HATAYSPOR'UN TRANSFER YASAĞI DİYE BİR SORUNU SÖZ KONUSU DEĞİL

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş bir radyo programında Hatayspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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SAVAŞ: “19 TAKIMIN HEPSİNİN BORCU VAR, EN AZ BORCU OLAN KULÜPLERDEN BİRİYİZ”

Hatayspor’a bir dönem transfer yasağının getirildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Savaş, “Her takımın borcu vardır, o borcun ödenmesi durumunda transferi açılır. Muhtemelen, sadece Hatayspor değil birçok takımın ödemesi gereken borç vardır, onlarınki de kapalıdır. Borçlarını ödedikleri zaman tahtayı açabilirler, transfer yapabilirler. Bizim de önümüzdeki hafta başında borcumuz neyse ödenir, ödenen borçtan sonra transfer yapacaksak yaparız. Ama biraz sanki kasti çıkarılmış bir haber bu. Bakıyorsunuz şu anda Türkiye’de 19 takım varsa Süper Lig’de hepsinin borcu var, biz en az borcu olan kulüplerden bir tanesiyiz, onu da söyleyeyim. Bu rutin bir durum. Futbolcular alacaklarını, federasyona bildiriyorlar. Federasyon da bu borcu ödeyene kadar transfer yasağı koyuyor, ödedikten sonra transfer yasağı açılır” dedi.

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“BU LİGDE HERKES HERKESİ YENEBİLİR”

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın Hatayspor maçının Fenerbahçe maçından daha zor olacağını söylediğinin belirtilmesi üzerine Savaş, “Zordur çünkü derbi maçlarda heyecan seviyesi yüksektir, konsantrasyon yüksektir ve ona göre futbolcular kendilerini hazırlar. Derbi sonrası daha zayıf bir takım geldiğini düşündükleri için, “nasılsa yeneriz” diye sahaya çıkacaklardır. Muslera bu konuda haklı, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten futbolu futbol yapan, bu kadar cazip kılan en önemli etkenlerden bir tanesi sonucunun belli olmamasıdır. Takımlar maça favori çıkabilir ama maçın sonucu, favori takımının mağlup olacağı şekilde sonuçlanabilir. Bu, biraz da kendi arkadaşları maça odaklansın diye söylenmiş bir cümle gibi algılıyorum. Şu bir gerçek ki bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Şu bir gerçek ki derbi maçlarının havası, konsantrasyonu, mücadele gücü, azmi farklıdır. Onlar için sıradan bir maçtır bu, bu maçta arkadaşlarını motive etmek istemiştir” dedi.

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“GÜCÜMÜZ NEYSE O GÜCÜ ORTAYA KOYACAĞIZ”

Savaş, Hatayspor – Galatasaray maçı ile ilgili, “Volkan Hoca’dan önce biraz kötü gidiyorduk, ondan sonra iyi gittik ama son maçlar 3 beraberlik aldık, 1 mağlubiyet aldık. Biraz gol yollarında şanssızlık var, gol pozisyonlarına giriyoruz ama atamıyoruz. Dilerim, girdiğimiz gol pozisyonlarını atarız ve Atakaş Hatayspor, kendinden beklenildiği gibi, ilk 10’a, hedefine doğru gider” diye konuştu.

Teknik hoca Volkan Demirel’in performansından ve ekibinden memnun olduklarını anlatan Savaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir defa mütevazı bir arkadaşımız. Hedefleri olan bir arkadaşımız. Takımla düşünceleri hem ekonomik anlamda hem de başarı anlamında bizimle örtüşen bir kardeşimiz. Biz, şu ana kadarki performanstan memnunuz. Son 3 beraberlikte, girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilseydi arkadaşlarımız galip de gelebilirdik. Ama bu şanssızlığın Cuma günü itibariyle biteceğini düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları atabiliriz. Fenerbahçe karşısında ilk 10 dakikada bir ofsayt, bir de normal kaçan golümüz vardı. 2-0 olsaydı o maç farklı bitebilirdi. Ama belli olmuyor işte, geçen hafta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Zaten işte futbolu heyecanlı kılan bu sonuçlar. Bu nedenle, biz Galatasaray maçına mağlup olacağız diye gitmiyoruz, hazırlandı arkadaşlar. Gücümüz neyse o gücümüzü ortaya koyacağız. En kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmayı hedefleyen bir takımız.”

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