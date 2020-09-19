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GeriFutbol Galatasaray - Hajduk Split maçında Craig Pawson düdük çalacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Galatasaray - Hajduk Split maçında Craig Pawson düdük çalacak

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Galatasaray - Hajduk Split maçında Craig Pawson düdük çalacak
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk edeceği karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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Galatasaray - Hajduk Split maçında Craig Pawson düdük çalacak

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