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GeriFutbol Beşiktaş - Rio Ave maçını Daniel Siebert yönetecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 13:57 | Son Güncelleme:

Beşiktaş - Rio Ave maçını Daniel Siebert yönetecek

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Beşiktaş - Rio Ave maçını Daniel Siebert yönetecek
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların Rio Ave ile oynayacağı karşılaşmada Daniel Siebert görev alacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Beşiktaş ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Beşiktaş - Rio Ave maçını Daniel Siebert yönetecek

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