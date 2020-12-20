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GeriFutbol Galatasaray, Göztepe maçına ayak tenisi ile hazırlandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Göztepe maçına ayak tenisi ile hazırlandı

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Galatasaray, Göztepe maçına ayak tenisi ile hazırlandı
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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi ile süren idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Göztepe maçına ayak tenisi ile hazırlandı

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