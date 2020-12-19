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GeriFutbol Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

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Süper Lig'de dün Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Galatasaray, 14. haftada 22 Aralık Salı günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Isınma ile başlayan idmanın, dar alanda pas çalışmasıyla sürdüğü bildirildi. Dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde durulan antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.

İdmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi. Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

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