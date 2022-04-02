Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray Genel Kurulu'ndaki Falcao sözleri Kolombiya'da gündem oldu!

#Galatasaray#Falcao#Kolombiya
Galatasaray Genel Kurulundaki Falcao sözleri Kolombiyada gündem oldu

Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği dönemde gelişinde yarattığı heyecanın yanına bile yaklaşamadı. Hayal kırıklığıyla dolu 2 sezonun ardından Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Falcao'nun Galatasaray'da bıraktığı ekonomik etkiler konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda da çokça konuşulan Falcao, Kolombiya basınında da gündem oldu.

Haberin Devamı

Türk futbolunda transferiyle birlikte büyük heyecan yaratan dünya yıldızları arasında yer alan Radamel Falcao, Galatasaray kariyeri boyunca beklentilerin altında kaldı. Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle oynadığından daha fazla maçı kaçıran Kolombiyalı golcü, maliyeti nedeniyle de çokça eleştirildi. Falcao son olarak adeta kovulurcasına, sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderildi.

KOLOMBİYA'DA GÜNDEM OLDU

Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği genel kurul toplantısında da gündeme gelen Falcao, Galatasaray'a bıraktığı mali etki nedeniyle konuşulmaya devam ediyor. AS Colombia, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın Falcao hakkındaki sözlerini manşetine taşıdı.

"Galatasaray, Falcao ile anlaştıktan sonra parasız kaldı" başlığını kullanan AS, Bolayır'ın açıklamalarına yer verdi. Galatasaray'ın parasının yandığı ifadesiyle Falcao transferinin mali yönünü vurgulayan gazete, sarı-kırmızılı takımın son yıldız transferi olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla tüm resmi müsabakalarda 43 maça çıkmayı başardı. 23 kez gole katkı sağlayan Kolombiyalı, 20 gol ve 3 asist yaptı. Çeşitli sakatlıklar nedeniyle 45 maç saha dışında kalan oyuncu, oynadığından daha fazla maçı kaçırdı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghoulinin sorumsuzluğu pahalıya patladıGalatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli'nin sorumsuzluğu pahalıya patladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Falcao#Kolombiya

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay