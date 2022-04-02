Galatasaray Genel Kurulu'ndaki Falcao sözleri Kolombiya'da gündem oldu!

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Türk futbolunda transferiyle birlikte büyük heyecan yaratan dünya yıldızları arasında yer alan Radamel Falcao, Galatasaray kariyeri boyunca beklentilerin altında kaldı. Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle oynadığından daha fazla maçı kaçıran Kolombiyalı golcü, maliyeti nedeniyle de çokça eleştirildi. Falcao son olarak adeta kovulurcasına, sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderildi.

KOLOMBİYA'DA GÜNDEM OLDU

Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği genel kurul toplantısında da gündeme gelen Falcao, Galatasaray'a bıraktığı mali etki nedeniyle konuşulmaya devam ediyor. AS Colombia, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın Falcao hakkındaki sözlerini manşetine taşıdı.

"Galatasaray, Falcao ile anlaştıktan sonra parasız kaldı" başlığını kullanan AS, Bolayır'ın açıklamalarına yer verdi. Galatasaray'ın parasının yandığı ifadesiyle Falcao transferinin mali yönünü vurgulayan gazete, sarı-kırmızılı takımın son yıldız transferi olduğunu belirtti.

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Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla tüm resmi müsabakalarda 43 maça çıkmayı başardı. 23 kez gole katkı sağlayan Kolombiyalı, 20 gol ve 3 asist yaptı. Çeşitli sakatlıklar nedeniyle 45 maç saha dışında kalan oyuncu, oynadığından daha fazla maçı kaçırdı.