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Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli'nin sorumsuzluğu pahalıya patladı

#Galatasaray#Feghouli#Futbol
Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghoulinin sorumsuzluğu pahalıya patladı
Ali Naci Küçük

Galatasaray’ın riske etmediği Feghouli’nin Cezayir Milli Takımı’nda sakatlanması sarı kırmızılı teknik heyeti kızdırdı. Sakatlığı nedeniyle Barcelona maçından affını isteyen ve Gaziantep’te riske edilmeyen Feghouli, milli takıma gittiğinde sakatlık dinlemedi. İlk karşılaşmada oynadıktan sonra idmanda sakatlanan Feghouli 4 hafta yok.

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Feghouli, Dünya Kupası’na gitme hayaliyle sorumsuzca davranınca hem kendini yaktı hem de Galatasaray’ı zor durumda bıraktı. 14 Mart’taki Beşiktaş derbisi sonrası sol arka adalesinde sertleşme ve ağrılar meydana gelen Cezayirli futbolcu, sakatlığının ilerleyebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi ve 17 Mart’taki Barcelona ve 20 Mart’taki G.Antep maçlarında oynamadı. Cezayir’den çağrılınca kulüp doktorları tedbirli davranarak, futbolcunun sakat olduğuna yönelik raporu gönderdi ve oynatılmaması gerektiğini bildirdi.

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Buna ‘şanssızlık’ diyemezsiniz

Ancak ne Cezayir teknik heyeti ne de Feghouli, bu raporu dikkate aldı. 25 Mart’taki Kamerun maçında ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, 76’da sol arka adalesinden sakatlanarak çıktı. Doktor kontrolü sonucu Feghouli’nin iyileşmesinin 4 hafta süreceği ortaya çıktı. Galatasaray bu gelişme sonrası temasa geçtikleri Cezayir Milli Takımı doktorlarından “Şanssızlık” cevabını alınca tepki gösterdi. Sarı kırmızılıların, “Şanssızlık diyemezsiniz. Uyarılarımızı dinlemeyip oynattınız ve sakatlığı ilerledi. Bu bir sorumsuzluk” dedi.

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#Galatasaray#Feghouli#Futbol

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