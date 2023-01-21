Canlı Anlatım: Galatasaray Fraport TAV Antalyaspor maçı

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Antalyaspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Antalyaspor: Helton, Floranus, Veysel, Ömer, Güray, Ufuk, Soner, Larsson, Mehmedi, Nakajima, Adriano

Galatasaray-Antalyaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanıyor. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Emin Tuğral yapıyor.

İKİ EKİP ARAINDAKİ 54. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

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GALATASARAY RAKİBİNE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere son 13 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da oynanan mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.

11 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 8 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Hatayspor ile karşılaştı ve rakibini 4-0 yendi.

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LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 18 müsabakada filelerinde 13 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, ayrıca bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde herhangi bir cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

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