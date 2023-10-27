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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üçüncü hafta maçlarını tamamladı. Galatasaray sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olurken, Beşiktaş ise deplasmanda aynı skorla Bodo/Glimt'e boyun eğdi. Sahadan zaferle ayrılan tek temsilcimiz ise Kadıköy'de Ludogorets'i yine aynı skorla deviren Fenerbahçe oldu.

Temsilcilerimizin Avrupa'da bu hafta aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Üçüncü hafta müsabakalarını 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Türkiye, hanesine 0.5 puan yazdırmayı başardı.

İSKOÇYA'DAN GÜZEL HABER

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Ülke puanına yalnızca Fenerbahçe'nin katkıda bulunduğu bu hafta İskoçya temsilcilerinin aldığı sonuçlar farkın açılmasına yardımcı oldu. İskoç ekiplerinin Türk takımlarından daha kötü bir performans sergilemesinin ardından puan farkı 0.1 puan lehimize açıldı ve 9. sıradaki yerimizi yine sağlamlaştırmış olduk.

Öte yandan 9. basamaktaki Türkiye ile 11. sıradaki Avusturya arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM: TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- İngiltere: 93.178

2- İspanya: 79.614

3- İtalya: 75.855

4- Almanya: 73.624

5- Hollanda: 57.100

6- Fransa: 56.331

7- Portekiz: 49.816

8- Belçika: 41.800

9- TÜRKİYE: 35.350

10- İskoçya: 32.650

11- Avusturya: 31.000

12- İsviçre: 30.775

13- Çekya: 28.300

14- Danimarka: 28.200

15- Norveç: 27.875

RAKİPLERİMİZE GÖRE AVANTAJLIYIZ

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi takip eden İskoçya’nın 5 takımından 3’ü yola devam ediyor. Süper Lig'den ise sadece Adana Demirspor, Avrupa’ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya’nın da 5 ekibinden 2’si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Zira kalan takımların topladığı puanlar, en baştaki katılımcı sayısına bölünüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

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9. OLMANIN TEK AVANTAJI

Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

ELEMELERDE TARİHE GEÇMİŞTİK

Bu sezon ülke puanında adeta destan yazdık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, elemeleri etabında toplam 24 maça çıkarken, 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldık. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti. UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

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Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

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Elemelerdeki Puanlama Sistemi

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

Gruplar ve Sonrasındaki Puanlama

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

Bonus Puanlama Sistemi

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

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Katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.