Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı! İşte, derbi maçın bilet fiyatları

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Galatasaray - Fenerbahçe maçının derbi biletleri satışa çıktı. 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00'da erişime açılan biletler, 11.00 itibariyle passo.com.tr aracılığıyla satın alınabiliyor. 4 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmada, kombine devri ise sadece kulübe yapılabilecek. Kulübe devredilen kombineye ait koltuk bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2024-2025 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacak.

GS LOGOLU PASSOLİG KARTLARI İÇİN SATIŞA ÇIKACAK

derbi biletleri, 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00‘de sadece GS Logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

0-6 yaş ücretsiz olacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin BİLET FİYATLARI 500 liradan başlayıp 18 bin liraya kadar devam edecek.

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