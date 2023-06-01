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Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı! İşte, derbi maçın bilet fiyatları

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı İşte, derbi maçın bilet fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 10:49

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dev derbinin biletleri 1 Haziran Perşembe günü satışa çıktı. Galatasaray'ın şampiyonluğu elde etmesinin ardından ezeli rakibi ve en yakın takipçisi karşısında çıkacağı karşılaşma, taraftarlar için ayrı bir öneme sahip olacak. Bu sebeple satışa çıkacak olan derbi biletlerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe maçının derbi biletleri satışa çıktı. 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00'da erişime açılan biletler, 11.00 itibariyle passo.com.tr aracılığıyla satın alınabiliyor. 4 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmada, kombine devri ise sadece kulübe yapılabilecek. Kulübe devredilen kombineye ait koltuk bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2024-2025 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacak.

GS LOGOLU PASSOLİG KARTLARI İÇİN SATIŞA ÇIKACAK

derbi biletleri, 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00‘de sadece GS Logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

 

0-6 yaş ücretsiz olacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin BİLET FİYATLARI 500 liradan başlayıp 18 bin liraya kadar devam edecek.

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Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı İşte, derbi maçın bilet fiyatları

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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