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Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 7 yıllık hasreti bitirme peşinde

#Galatasaray#Süper Lig#Terim
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 7 yıllık hasreti bitirme peşinde

18 Ekim 2014’te Wesley Sneijder’in golleriyle 2-1 kazanan Galatasaray’da sonraki süreçte 3 başkan ve 5 teknik göreve gelmesine karşın bir daha iç sahada Fenerbahçe zaferi gören olmadı.

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Tam 7 yıldır seyircisi önünde Fenerbahçe’ye karşı galibiyet alamayan Galatasaray pazar günü bu hasreti bitirme hedefiyle sahaya çıkacak. Ali Sami Yen Nef Stadyumu’nda sarı kırmızılılar ezeli rakibini son olarak 18 Ekim 2014’te Wesley Sneijder’ın attığı iki golle mağlup etti.

TAM 4 BAŞKAN DEĞİŞTİ

O günden bu yana ise Galatasaray’da tam 4 kez kulüp başkanı değişirken, 6 farklı teknik adam mesai harcadı. Bu yıl hayatını kaybeden Duygun Yarsuvat döneminde gelen bu galibiyet sonrasında Dursun Özbek, Mustafa Cengiz kulüp başkanlığı görevini yaparken Ali Sami Yen’de sarı kırmızılılar Fenerbahçe’yi mağlup edemedi.

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KADIKÖY'DE GÜLDÜ AMA...

Prandelli döneminde gelen bu sonucun ardından Galatasaray’da Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor ve Fatih Terim teknik direktörlük görevini yaptı. Fatih Terim’in 4. döneminde Kadıköy’de üst üste iki kez Fenerbahçe galibiyeti yaşayan Galatasaray, saha ve seyircisi önünde ise üst üste 2 beraberlik aldı.

TÜM PLAN ZAFER ÜZERİNE

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Şimdi Galatasaray pazar günü 7 sene sonra 52 bin kişilik seyirci desteği ile taraftarına derbi galibiyeti yaşatmak istiyor. Terim de tüm plan ve hazırlıklarını derbi zaferi üzerine kurarken sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında ofansif ve hücum odaklı bir sistem ile oynayacak. Terim, hücumsal etkinliği arttırmak adına Halil Dervişoğlu ile birlikte Diagne-Muhammed ikilisinden birine daha 11’de görev verecek.

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#Galatasaray#Süper Lig#Terim

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