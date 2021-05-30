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GeriFutbol Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 2 kırmızı kart
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Futbol
Haber Giriş: 30.05.2021 - 19:07 | Son Güncelleme:

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 2 kırmızı kart

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Süper Lig Elit U19 Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle noktalandı.

Sarı kırmızılıların golleri 43. dakikada Bartuğ Elmaz ve 67. dakikada Kemal Bayrak'tan (k.k.) geldi.

Fenerbahçe'nin gollerini ise 45+1'de Arda Güler ve 61. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti.

Bu sonuçla puanını 39'a yükselten namağlup Galatasaray, liderliğini korudu. Fenerbahçe ise 24 puanla yedinci sırada yer aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 2 kırmızı kart

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 2 kırmızı kart

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