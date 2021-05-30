Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 2 kırmızı kart
Süper Lig Elit U19 Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle noktalandı.
Sarı kırmızılıların golleri 43. dakikada Bartuğ Elmaz ve 67. dakikada Kemal Bayrak'tan (k.k.) geldi.
Fenerbahçe'nin gollerini ise 45+1'de Arda Güler ve 61. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti.
Bu sonuçla puanını 39'a yükselten namağlup Galatasaray, liderliğini korudu. Fenerbahçe ise 24 puanla yedinci sırada yer aldı.
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