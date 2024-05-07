×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte GS-FB derbi tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Derbi#Galatasaray Fenerbahçe
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta İşte GS-FB derbi tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 15:40

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de sezonun bitmesine üç hafta kaldı. Sarı Kırmızılı ekip, Fenerbahçe’yi yenerse diğer 2 maçı kaybetse de şampiyonluğa ulaşacak. Sarı lacivertli takım ise derbi dışında 1 galibiyet alırsa ve rakip takım kalan 3 maçını kaybederse mutlu sona ulaşabilecek. Şampiyonluk ihtimalleri değerlendirilirken gözler derbi tarihine çevrildi. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

GS-FB derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu yaşayan Fenerbahçe, son 2 deplasman maçında 4 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. 35. hafta Konyaspor'a konuk olan sarı lacivertli takım, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 90'a yükselten kanarya, ligde son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Sarı kırmızılı ekip ise bu farkı iyi değerlendirmek istiyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgisi...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak.

İl Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray deplasmanına 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın gidebileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

Galatasaray, Karagümrük’ü yenerse, Fenerbahçe’nin puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

Fenerbahçe, kalan 3 maçını da kazanırsa ve Galatasaray derbi dışında bir yenilgi daha alırsa sarı lacivertliler şampiyon olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Derbi#Galatasaray Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!