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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 100den fazla ülkede canlı yayınlanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 19:06

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanı, beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak.

Takımların tesislerden ayrılışından soyunma odasından görüntülere ve santraya kadar özel çekimlerle derbinin nabzı beIN SPORTS ekranlarında tutulurken, dev mücadelede ise 24 stadyum kamerası ile sporseverler, müsabakanın her anını doyasıya izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak. Öte yandan 100 kişilik prodüksiyon ekibi ve son teknolojiyle donatılmış yayın aracı OBVAN içerisinde bulunan 20 kişilik ekip ile dev derbinin her dakikası kesintisiz bir şekilde ekranlara gelecek.

100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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