Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a Avrupa kupalarında büyük iş düşüyor! Ülke puanı...

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Avrupa kupalarında heyecan gelecek hafta Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ile başlarken temsilcilerimiz temmuz sonunda sahaya inecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor hem kendileri için hem de ülke puanı için mücadele edecek.

UEFA sıralamasında geçen sezonu temsilcilerimizin muhteşem performansı ile 12. sırada bitiren Türkiye, 2018-19 sezonun puanlarının silinmesiyle yeni sezona 26.6 puanla 13. basamakta başlayacak.

PUANLAR 4’E BÖLÜNECEK

Ülkemizin bu yılki hedefi sezonu 10. sırada bitirmek ola cak. Zira ancak o takdirde şampiyonumuz, 2025-26 sezonunda Devler Ligi’nde doğrudan gruplara kalacak. İlk 10 yolunda bu sezon Ukrayna, İsviçre, Avusturya, İskoçya ve Sırbistan en önemli rakiplerimiz olacak.

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Geçen sezon Avrupa’da 5 takımla temsil edilirken bu sezon 4 takımla yer alacağız. Bu da alınan puanların 4’e bölünmesi anlamına geliyor ki bu durum ülkemiz adına avantaj teşkil ediyor.

GELECEK SEZON YİNE 5 TAKIM

BU yıl tüm çabalar iki sezon sonrası için... Gelecek sezonun kontenjanları ise belirlendi. 2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi play-off turu, ikincimiz Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunu gidecek. Kupa galibimiz Avrupa Ligi play-off turu, lig üçüncümüz Avrupa Ligi ikinci eleme turu, dördüncümüz Konferans Ligi ikinci eleme turuna katılacak.