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Galatasaray, eski kalecisi Mondragon'un doğum gününü kutladı
Galatasaray Kulübü, eski kalecilerinden Kolombiyalı Faryd Mondragon'un doğum gününü kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, unutulmaz kalecilerimizden Mondragon'un 49. doğum günü. İyi ki doğdun Mondi" ifadeleri kullanıldı.
Bugün, unutulmaz kalecilerimizden @FarydMondragon'un 49. doğum günü. 💛❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 21, 2020
🎂 İyi ki doğdun Mondi! 🧤 https://t.co/80zwc8wAn9
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