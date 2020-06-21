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GeriFutbol Galatasaray, eski kalecisi Mondragon'un doğum gününü kutladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Galatasaray, eski kalecisi Mondragon'un doğum gününü kutladı

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Galatasaray, eski kalecisi Mondragon'un doğum gününü kutladı
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Galatasaray Kulübü, eski kalecilerinden Kolombiyalı Faryd Mondragon'un doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, unutulmaz kalecilerimizden Mondragon'un 49. doğum günü. İyi ki doğdun Mondi" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, eski kalecisi Mondragonun doğum gününü kutladı

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