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Galatasaray eski başkanı Adnan Polat'tan flaş açıklamalar! Icardi, Fenerbahçe, Arda Güler...

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#Galatasaray#Icardi#Adnan Polat
Galatasaray eski başkanı Adnan Polattan flaş açıklamalar Icardi, Fenerbahçe, Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 22:00

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, katıldığı canlı yayında Icardi transferi, Arda Güler, kendi başkanlık dönemi ve Fenerbahçe ile ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, A Spor'da katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Stadın yapımı çok büyük olaydı, bizi çok yordu. Bir de şirket birleşmesi çok önemliydi. Rakipler engellemeye çalıştı ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize çok büyük destek verdi.

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"FENERBAHÇE İLE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Fenerbahçe ile düşman değiliz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rekabetleri olmasa futbol böyle güzel olmaz. Aziz Yıldırım ile beraber çok işler yaptık yayın hakları gibi... Biz düşman değiliz. Zaman zaman provoke edici laflar ettik ama kötü niyetli değildik. Biz her zaman beraber oturur, konuşurduk. Şu an öyle bir görüntü görmüyorum. Aslında şu an olan durum anormal.

Futbolcu kaçırmak çok güzeldi. Çok futbolcu kaçırdık. Adam kaçıran ekibimiz vardı, onları kaçırtıyorduk. Ya Marmara'da bir teknede tutuyorduk ya da bir apartmanın en üst katında. Sözleşme imzalanana kadar denizde açıklarda tutuyorduk.

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"RIJKAARD'A 'BURASI TÜRKİYE, BÖYLE OLMAZ' DEDİM..."

Frank Rijkaard ile Paris'te buluştuk ve ikna ettim. İyi başladık ama futbolcuları maçtan önce kampa almıyordu. Rijkaard'a 'Burası Türkiye, böyle olmaz' dedim. Uyarılarımızı dinlemedi. O sırada Türkiye'de bir arkadaşımızdan teknik direktör olarak söz aldık ve Rijkaard'a teşekkür ettik. Ağlayarak gitti. Sonra o arkadaş 'Ailemle konuştum ve vazgeçtim' dedi. İsmini bile anmak istemiyorum o vazgeçen kişinin.

2006'da bütün Türkiye herhalde aynı anda dua etti. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe için... Galatasaraylılar da Galatasaray için... Fenerbahçe gol atamadı ve biz şampiyon olduk. 16 dakikada unutulmaz, bitmedi yani. 20:45 tarihe geçti. Saati açık arttırmada istediler, verdik. Saati Murat Ülker 250 bin dolara müzesine aldı. Para Galatasaray altyapısına gitti, biz de havamızı aldık.

"ICARDI 25 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETMİŞ..."

Mauro Icardi'nin durumunu bilmiyorum. 7,5 Milyon Euro civarında para alıyor. Suudi Arabistan'da 25 Milyon euro vermişler ama kabul etmemiş diye duydum.. Bu teklif 35 milyon dolara çıkarsa ne olur bilemem. Bizle anlaşırsa üç yılda 23-24 milyon Euro alacak. Siz olsanız ne karar verirsiniz? İnşallah kalır. Galatasaray Başkanı olsam, Icardi'yi alır mıydım? Emin değilim. Galatasaray'a maddi olarak destek olalım. Ancak o para Mauro Icardi'ye verilmeli mi? Bence iç dengeleri düşünerek, verilmemeli.

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"ARDA GÜLER BİR SEZON DAHA KALMALI"

ARDA GÜLER çok yetenekli. Ali Koç başkanı dinlemeli. Bir sezon daha kalmalı ve kendini bulmalı. Ona yardımcı olunmalı. Ailesiyle bile birlikte gitse, harcanması kolay olur. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmeli. En az bir sene kalsın, ağabeyi olarak bunu tavsiye ederim. Bu kadar talep varken, 17,5 Milyon Euro az değil, çok fazla da değil. Bu aslında göreceli. Bir sene oynadıktan sonra değeri katlanabilir. Arda Güler daha fazla kazanabilir. Şu an giderse kaybolabilir. Fenerbahçe'nin futbolcusu ama gittiğinde destanlar yazsın.

"BAŞKAN OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Bizim yaşıtlarımız hacca gidiyor. Artık gençler görev yapmalı. Başkan olmak gibi bir düşüncem yok. Şu an öyle bir arzum yok. Ama hayat sürprizlerle dolu.

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#Galatasaray#Icardi#Adnan Polat

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