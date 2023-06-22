Galatasaray cephesinden Mauro Icardi için yeni açıklama! Dursun Özbek ve Erden Timur...

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin son durumu hakkında konuştu.

DURSUN ÖZBEK: ICARDI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İlk sözü alan Dursun Özbek, "Taraftarın sevgilisi. Sadece Galatasaray taraftarının sevgilisi değil, Türkiye'deki bütün futbola aşık kişilerin sevgilisi haline geldi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Performansı da çok iyi, çok iyi performans sergiledi. Galatasaray'a katmanın çalışması içerisindeyiz. Piyasalar, geçmişe göre çok yüksek. Bütçemizin el verdiği çerçevede ama maksimum gücü sarf ederek Icardi'yi takıma katmaya çalışıyoruz. Göreceğiz bakalım. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

TİMUR: ÇABAMIZI ANLATAMAM

Başkanvekili Erden Timur ise "Çabamızın tarifini anlatamam. Icardi, Türk futbolu için de bir değer. Sonsuz bir çabamız var. Bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bir önceki sene de Mauro kınusu yüzde 1 ile başlamıştı. Mauro'nun burayı istemesi büyük bir avantaj. Son sözü elbette başkanımız söyleyecek" şeklinde konuştu.

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Açıklamaları başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman bir umut vardır" ifadeleriyle tamamladı.