Galatasaray Dursun Özbek ve Erden Timur, PFDK'ye sevk edildi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar, sportmenliğe aykırı hareket; Erden Timur ise sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü futbolcusu BANGALY FODE KOITA’nın 14.01.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 14.01.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-FENERBAHÇE A.Ş.Kulübü’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 15.01.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MONDIHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşımın içeriğinde yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve 16.01.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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DURSUN AYDIN ÖZBEK’in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (X) yapılan videolu paylaşımın içeriğindeki açıklamalarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6-MONDIHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 15.01.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MONDIHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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7-GALATASARAY A.Ş. Kulübünün12.01.2024 tarihinde Kulüp Başkanının ve Yöneticisinin kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK’in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

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ERDEN TİMUR’un (Galatasaray A.Ş. Kulübü İdarecisi) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8-KOCAELİSPOR Kulübü’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “ sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, Kulüp Başkanının ve Yöneticisinin 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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ENGİN KOYUN’un (Kocaelispor Kulübü Başkanı) 14.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncave15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan“hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TUNCAY ARICAN’ın (Kocaelispor Kulübü İdarecisi) 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÖMÜR ÖZTÜRK’ün (Kocaelispor Kulübü İdarecisi) 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ALTAY Kulübü’nün 15.01.2024 tarihinde oynanan ALTAY-ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- VEFA GROUP VAN SPOR FK Kulübü teknik sorumlusu ÜMİT BOZKURT’un 14.01.2024 tarihinde oynanan VEFA GROUP VAN SPOR FK-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi”nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ-SERİK BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 13.01.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT AKAN’ın 13.01.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SARIYER Kulübü’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan SARIYER-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki“ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA POLAT’ın 14.01.2024 tarihinde oynanan SARIYER-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi”nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü antrenörü RAMAZAN BURAK ÖNER ’in aynı müsabakadaki “hakareti”nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- DENİZLİSPOR Kulübü’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü idarecisi MEHMET BAYRAM’ın 14.01.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “tehditleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve tehdidi ”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA SARIGÜL’ün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi”nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü görevlisi İSMAİL IŞIK’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.