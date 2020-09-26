Galatasaray derbi maça hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki son idmanın ilk bölümde oyuncular, gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynadı. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da antrenmanı izledi. Cengiz ile Albayrak, Fatih Terim ve oyunculara derbi maçta başarı dileklerinde bulundu.