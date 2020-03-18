Galatasaray da evden çalışacak

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında G.Saray Kulübü’nde yeni bir döneme geçildi. Türk Telekom Stadı’ndaki kulüp idare merkezini ve Florya Metin Oktay Tesisleri’ni tepeden tırnağa dezenfekte ettiren sarı kırmızılı yönetim, önemli bir adım daha attı... Kulüpte görev yapan tüm personel bundan böyle ‘home office (evden çalışma)’ sistemiyle çalışacak.

SOSYAL TESiSLER KAPATILDI

ZORUNLU olmadıkça hiçbir personel kulüp binasına ve ofislerine gitmeyecek, herkes işini internet yoluyla evinden yapacak. Alınan karar gereği başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de Türk Telekom Stadı’na gitmeyecek, toplantılar telekonferans yoluyla yapılacak. Kulüpteki güvenlik ve personel sayısı ise vardiya sistemi ile minimum seviyede tutulacak. Galatasaray Kulübü ayrıca tüm lokal ve sosyal tesislerin kapatıldığını duyurdu.