Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i resmen kadrosuna kattı

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Sacha Boey ve Cédric Bakambu'nun ayrılıkları sonrası transfer çalışmalarını hız veren sarı kırmızılılar,Carlos Vinicius ve Serge Aurier'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Brezilyalı santrafor Carlos Vinícius’u kiralık olarak kadrosuna katarken oyuncunun lisansını çıkardı.

Nottingham Forest forması giyen sağ bek oyuncusu Serge Aurier'i de yarım sezonluğuna kadrosuna katan Galatasaray, Fildişili oyuncunun lisansını çıkararak bu transferi de tamamladı.

CARLOS VİNÍCİUS İÇİN 600 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray'dan Carlos Vinícius transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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YARIN SEZONLUK ANLAŞMA

Serge Aurier'in maliyeti hakkında KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve Kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 100.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600.000 EUR garanti ücret ile net 150.000 EUR imza ücreti ödenecektir." denildi.

SERGE AURIER'İR KARİYERİ

Premier Lig’de Nottingham Forest forması giyen Aurier’in sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

Serge Aurier, Futbol kariyerine profesyonel olarak Fransa’da başladı. Sırasıyla Lens’in U19, B takım formalarını giyen Aurier, A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Sonrasında ise Paris Saint Germain, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi.

CARLOS VİNİCİUS'UN KARİYERİ

Carlos Vinicius, forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.

İlk dikkat çekici performansını 2017-2018 sezonunda Portekiz'in Real SC takımında kiralık olarak geçirirken gösterdi ve burada 39 maçta 20 gol atmayı başardı.

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Bu performansı ile Napoli'nin dikkatini çeken Vinícius, 2018 yılında Serie A ekibine transfer oldu ancak daha sonra kiralık olarak Rio Ave ve Monaco’ya gönderildi.

Rio Ave'deki kiralık döneminde, 20 maçta 14 gol atarak iyi bir performans sergiledi.

2019 yılında Benfica'ya 17 milyon euro karşılığında transfer olan Vinícius, burada da başarılı performans sergiledi ve önemli maçlarda birçok gol attı.

Daha sonrasında Tottenham Hotspur ve PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak oynayan Vinícius, 2022 yılında Fulham ile anlaşarak İngiltere'ye transfer oldu.

Fulham, bu transfer için Benfica'ya 5 milyon euro ödedi.