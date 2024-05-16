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Galatasaray büyük maçları kaybetmiyor! Okan Buruk'un derbi karnesi...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Okan Buruk
Galatasaray büyük maçları kaybetmiyor Okan Burukun derbi karnesi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 11:06

Galatasaray; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlardaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Aslan, son olarak 30 Nisan 2023 tarihinde Dolmabahçe'de karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 kaybettikten sonra bu takımlarla rakip olduğu 6'sı Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 7 müsabakada 1'i hükmen 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile 3, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de 2'şer kez oynadı.

Cimbom, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere 2 galibiyet, 1 berberlik alırken, siyah-beyazlılar ve bordo-mavilileri de 2'şer kez mağlup etti.

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Okan Buruk'un 9. derbisi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 6 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 9. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk’lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlılara karşı ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile 17 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk’un ekipleri geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Okan Buruk

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