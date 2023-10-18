Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
İşte haftanın maçları ve hakemleri:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan
23 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
HALİL UMUT MELER'İN İKİNCİ GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon Seyrantepe'de oynanan ve Meler'in yönettiği müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.
Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 kez galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.
Halil Umut Meler’in düdük çaldığı derbiler şöyle:
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3
02.04.2023
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4