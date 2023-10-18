Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

İşte haftanın maçları ve hakemleri:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler



22 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan



23 Ekim Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

HALİL UMUT MELER'İN İKİNCİ GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak.



Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.



İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon Seyrantepe'de oynanan ve Meler'in yönettiği müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.



Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 kez galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.



Halil Umut Meler’in düdük çaldığı derbiler şöyle:



21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1



19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0



23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3



05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3



02.04.2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4