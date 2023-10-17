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Bosna Hersek - Portekiz maçında Edin Dzeko'dan Halil Umut Meler'e penaltı isyanı!

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#Edin Dzeko#Halil Umut Meler#Penaltı
Bosna Hersek - Portekiz maçında Edin Dzekodan Halil Umut Melere penaltı isyanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 15:19

EURO 2024 Elemeleri'nde Bosna Hersek-Portekiz maçında Halil Umut Meler'in verdiği penaltıya Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko uzun süre itiraz etti. VAR'a danışan Halil Umut Meler penaltı kararından dönmedi.

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu’nda Portekiz, 8. maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaştı. Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz’de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu.

9 puanla grupta 4. sırada yer alan Bosna Hersek’te Edin Dzeko kaptan olarak maça 11’de başladı. Hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı müsabakada Ronaldo, 5. dakikada penaltıdan ülkesini 1-0 öne geçirdi. 38 yaşındaki yıldız, 20. dakikada Joao Felix’in pasında kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, Portekiz üst üste goller bularak ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

Portekiz’de farkı arttıran goller Bruno Fernandes, Joao Cancelo ve Joao Felix’in ayağından geldi. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo, 66. dakikada yerini Diogo Jota’ya bıraktı.

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Maçı 5-0 kazanan Portekiz grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, puanını 24’e yükseltti. Rakip filelere 32 gol sığdıran Portekiz, 7 maçta ise kalesini gole kapadı.

RONALDO, REKORUNU GELİŞTİRDİ

Tüm zamanların milli takımlarda en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, EUR0 2024 Elemeleri’nde de başarılı performansını sürdürdü. 7 maçta 9 gol kaydeden Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 127. golüne imza attı. Deneyimli oyuncu, 2023 yılında kulüp ve milli takımda toplam 40 gole ulaştı.

Bosna Hersek - Portekiz maçında Edin Dzekodan Halil Umut Melere penaltı isyanı

Bosna Hersek - Portekiz maçında Edin Dzekodan Halil Umut Melere penaltı isyanı

HALİL UMUT MELER'E PENALTI İTİRAZI

Mücadelenin beşinci dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafael Leao'nun sert şutunda top Bosna Hersek savunmasından sekerek Barisic'in koluna çarptı ve Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Halil Umut Meler'in bu kararına itiraz eden Edin Dzeko, penaltı kararının geçerli sayılmasının ardından tepki gösterdi. Kulaklığından VAR'a da danışan Halil Umut Meler kararından dönmedi ve Portekiz, Cristiano Ronaldo ile penaltıyı gole çevirerek müsabakada 1-0 öne geçti.

 

 

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#Edin Dzeko#Halil Umut Meler#Penaltı

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