Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?... Maç ertelenecek mi? Derbi öncesi iki takımdan gelen son açıklamalar

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Bu sezon Beşiktaş’a konuk olduğu Süper Lig maçını 2-1 kaybeden Galatasaray, 2015/16'dan bu yana ezeli rakibine aynı sezonda iki kez mağlup olmuyor. Galatasaray'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının altısını kaybeden Beşiktaş, puan çıkardığı karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, Mayıs 2012'de 2-2 beraberlikle döndüğü ziyaretinden bu yana bu deplasmanda gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçında dört gol yiyen Beşiktaş, daha önceki sekiz karşılaşmada aynı sayıda gole izin vermişti. Süper Lig'deki son dış saha karşılaşmasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezon üst üste iki ziyaretinden galip dönemedi. Domenec Torrent yönetiminde çıktığı sekiz Süper Lig maçında da skor dezavantajı yaşayan Galatasaray, bu süreçte Hatayspor'un ardından en fazla gol yiyen takım.

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Süper Lig'in 2021/22 sezonunda geri düştüğü maçlardan Trabzonspor ile birlikte en fazla galibiyet ve puan çıkaran iki takımdan biri Galatasaray. Beşiktaş ise bu süreçte skor avantajı yakaladığı 18 maçın sadece birinden mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son altı golün yarısını kaydeden Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılı formayla filelerini havlandıramadığı iki rakibinden biri Beşiktaş.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çeken, rakip ceza sahasında topla buluşan, şut pası veren ve çalım atan Galatasaray oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla en fazla golde pay sahibi isim konumundaki Kerem Aktürkoğlu.

Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı son iki Süper Lig golünün sahibi olan Cyle Larin, Mehmet Özdilek'in ardından siyah-beyazlı ekibin ezeli rakibi karşısındaki üst üste üç golünü kaydeden ikinci oyuncu olabilir. Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da en az bir gole doğrudan katkı sağlayan Alex Teixeira, bu sezon üst üste dört dış saha karşılaşmasında tabelayı değiştiren ilk Beşiktaş oyuncusu olmak istiyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi oynanacak. Mücadele saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ ‘ERTELEME’ KRİZİ!

Galatasaray, pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçının ileri bir tarihe alınması için Futbol Federasyonu’na başvurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Barcelona’da geçiren ve İstanbul’a gelemeyen Galatasaray, dün gece İzmir’e indi. Sarı kırmızılılar, şartlar uygun olursa bugün İstanbul’a gelecek. Galatasaray TFF’ye yaptığı başvuruda, alt liglerdeki futbol ve tüm basketbol maçlarının ertelendiğini hatırlatıp, “Biz, kendimize ayrıcalık istemiyoruz, Süper Lig’deki tüm karşılaşmaları erteleyin, eşitlik ilkesi bozulmasın” dedi.Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul’a dönemedi ve geceyi Barcelona’da geçirdi. Dün Espanyol Kulübü’nün tesislerinde antrenman yapan sarı kırmızılılar, TSi 17.30’da özel uçakla İzmir’e hareket etti. Bugün İzmir’de çalışacak olan Galatasaray, koşullar uygun olursa yarın İstanbul’a gelecek. Galatasaray yönetimi, hem bu durumu hem de Barcelona ile perşembe günü oynanacak rövanş maçına takımın avantajlı bir skorla çıkacak olmasını göz önüne alarak, pazartesi oynanması gereken Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF’ye başvurdu.

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NiHAT KIRMIZI: TÜRK FUTBOLU iÇiN iSTiYORUZ

Sarı kırmızılılar başvurunun gerekçesiyle ilgili TFF yetkililerine, “İstanbul ve birçok şehirde doğal afet durumu söz konusu. Alt liglerdeki maçları bir hafta ertelediniz, aynı şekilde Basketbol Federasyonu da tüm karşılaşmaları erteledi. Biz kendimize ayrıcalık istemiyoruz, Süper Lig maçlarını da erteleyin. Bu haftaki tüm maçlar ertelensin, eşitlik ilkesi bozulmasın” dedi. Yönetici Nihat Kırmızı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz bu ertelemeyi sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz” dedi.

EMRE KOCADAĞ: NORMAL GÜNÜNDE OYNANMALI

TFF Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirmeye alırken, Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ ise Galatasaray maçının ertelenmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Kocadağ, “Biz de Avrupa’da ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlarda çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız Derbi maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız” ifadelerini kullandı.

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ELMAS: BU TEKLiF BiZDEN DEĞiL TFF’DEN GELDi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş derbisinin ertelenmesinin TFF tarafından gündeme getirildiğini söyledi. Elmas, “Üst üste hem Beşiktaş hem Barcelona maçları var. Galatasaray’ın düzgün bir sahada mücadele etmesi Barcelona karşısında çok önemli. Bu teklif bizden gelmedi. Önce TFF, Kulüpler Birliği’ne sordu. Başkan da bunu kulüplere sundu. Biz Galatasaray olarak sahaların bozulmaması fikrine sıcak bakacağımızı belirtmiştik. Ancak bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkenin puan alması meselesidir. Biz talebimizi yaptık. Beşiktaş ile bir görüşmemiz olmadı” dedi.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ'DEN GALATASARAY'A SÜRPRİZ BARCELONA MAÇI TEKLİFİ! DERBİ TARTIŞMASI VE TALİSCA SÖZLERİ...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin gündemine ilişkin konuştu. Derbinin ertelenmesine ilişkin Galatasaray ve TFF'den kendilerine bir talep gelmediğini belirten Çebi, "Galatasaray'ın zemini mazeret göstermesine gerek yok. Galatasaray'a kapımız açık. Bu nedenle erteleme tavrını kabul etmiyoruz. Hatta istiyorlarsa Barcelona maçını Vodafone Park'ta oynayabilirler. " dedi. Ahmet Nur Çebi ayrıca Anderson Talisca için ise "Eğer bizim bütçemize uygun olacaksa ve bunu kabul edecekse, Ben Talisca'yı gider sırtımda alır getiririm. Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim. Bütçeyi aşması hem oyuncuya hem de kulübe zarar verir. Talisca'nın gelmesini ister miyim? Elbette isterim ama mali şartlar ortada." ifadelerini kullandı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

TFF bizim üst kurulumuzdur. Kararın sonucunu bekleyip görmek lazım. Anladığım kadarıyla bu kararın sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Umarım kalan hakemler, mevcut federasyonu ve kulüpleri zor durumda kalmayacak şekilde yönetmeye devam ederler. TFF'nin kararının tamamının hatalı olduğunu söylemek doğru değil. Ben buna şu an için katılmıyorum. Sonuçları görmek için erken. Önce bunları görmemiz lazım.

TFF ile kalan ve giden hakemlerle ilgili bir çalışmamız olmadı. Karar, TFF ve MHK'nin aldığı bir karardır. Daha genç hakemlere yer verilmesi talebim belki böyle bir algı yaratmış olabilir ama bu doğru değil. TFF ile Beşiktaş olarak son alınan kararla ilgili görüş alışverişimiz kesinlikle olmamıştır. Biz Beşiktaş olarak hiçbir kimsenin hakkına hukukuna müdahale edecek bir kurum değiliz. Biz kendimize iyi şeyler yapılsın, başkalarına zarar verilsin şeklindeki düşünceleri kendimize yakıştırmayız.

DERBİNİN ERTELENMESİ TARTIŞMASI

Maçın ertelenmesi talebi hem Galatasaray'dan hem de TFF'den gelmedi. Futbol maçlarının ertelenmesiyle ilgili mevcut kurallar nettir. Havaların durumuyla değişiklik göstermezler. Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse ve top yerde sekiyorsa maç oynanır. Hava şartları engel teşkil ederse oynanmaz, etmezse oynanır. Durum çok net.

Ülke puanlarına katkı veren sadece Galatasaray değildir. Beşiktaş'ın da namağlup üst tura çıktığı dönemde aldığı puanların Türk futboluna katkı sağladığı açıktır. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait. Arzu ederlerse burada oynayabilirler. Olimpiyat Stadı'nda oynayabilirler. Barcelona maçını da oynayabilirler. Arzu ettikleri takdirde İstanbul'da saha bulup oynayabileceklerini düşünüyorum. Bu nedenle erteleme olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Derbiyi istedikleri yerde oynayabiliriz. Galatasaray'ın zemini mazeret göstermesine gerek yok. Galatasaray'a kapımız açık. Bu nedenle erteleme tavrını kabul etmiyoruz. Hava şartları yönetmelikte yazdığı gibiyse, maç oynanır. Hatta istiyorlarsa Barcelona maçını Vodafone Park'ta oynayabilirler. Spekülasyona sebep olur. Kurallara uyarak devam etmek, herkesin selametine olur.

"TALISCA'YI GİDER SIRTIMDA GETİRİRİM"

Taraftarımızı mutlu edecek her şeyi de yapmaya hazırız. Bizim bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı'yla bütçemizin durumunu görüşüyoruz. Eğer bizim bütçemize uygun olacaksa ve bunu kabul edecekse, Ben Talisca'yı gider sırtımda alır getiririm. Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim. Bütçeyi aşması hem oyuncuya hem de kulübe zarar verir. Talisca'nın gelmesini ister miyim? Elbette isterim ama mali şartlar ortada.

"DEVAM EDENLERİN DE GİDENLERİN DE İÇİNDE BEŞİKTAŞ’A ZARAR VERENLER VAR"

Yabancı hakemlerin derbi maçlarda görev alabileceğini daha önce söylediğini, ancak bunu söylerken Türk hakemlerinin başarısız olduğunu düşünmediğini dile getiren Çebi, "Ben yabancı hakem konusuna sadece derbi maçlarda yer verilebileceğini ifade ettim. Türk hakemlerini, başarısızlıkla itham etmedim. Sadece onların geçmişteki derbilerde yaptıkları yönetimlerden dolayı, taraftarın hafızasında kalan, yaşanmışlıkları her maç gündeme getirerek hakemleri üzmelerini, baskı altında kalmalarını engelleyebilmek için sadece bu özel maçlarda bunların olabileceğini ifade ettim. Hala aynı fikirdeyim. Türk hakemler olmalı, mümkünse gençler olmalı. Yaş almış hakemlerimiz de gençlere yer açmak adına buna hoşgörüyle bakabilmeli. Şu anda görevi bitenlerin veya devam edenlerin içinde Beşiktaş’a zarar verenler hala var. Dolayısıyla Beşiktaş’ın olmadığı zaten ortada. Devam edenlerin de gidenlerin de içinde Beşiktaş’a zarar verenler var. Dolayısıyla biz Beşiktaş olarak böyle bir şeyin içinde bulunmadık, bulunmayız da. Federasyon, maçlar kötü yönetiliyor diye kulüplerden baskı görmüştür. Onlar da çözüm arayışı içine girmişlerdir. Üst kurul olarak buldukları çözüm budur. Çözüme saygı gösterip, sonuçlarını beklememiz lazım. Umarım sonuçları hepimiz için hayırlı olur. 6 bin hakem var. Bunların içinden 20 tanesiyle dön dön, hep aynı yere gidiyoruz. Bu doğru bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"KULÜBE ZARAR GELECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Basketbol takımındaki oyunculara ödeme yapılmadığı ve yabancı oyuncuların serbest kalacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Çebi, "Seçim zamanına girdik. Bunların hepsi muhalefet tarafından yaptırılıyor. Ancak şu anda basket takımımızın oyuncularının haklarına bir durum gelmesi söz konusu değildir. Beşiktaş Kulübü’ne zarar verecek ödememezlikler, kontratlara aykırılıklar söz konusu değildir. Gereken yapılıyor. Beşiktaş’ın şu anda ne futbolcusuna ne de basketçisine, sporcusuna halel gelecek hiçbir durumu yoktur. Kulübe zarar gelecek bir durum söz konusu değildir. Bu haberler tamamen art niyetli. Camiama sesleniyorum. Gününde ödemelerimizi yapıyoruz. Gününde olmasa da yasaların tanıdığı haklar içinde ödemeleri yapıyoruz. Mağdur olan yoktur" şeklinde konuştu.

"UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA PANDEMİ OLMAZ"

Taraftarların deplasmanlarda yer almaması kararının pandemi bitmemesi nedeniyle doğru olduğunu söyleyen Çebi, "Koronavirüste olmaması doğaldı. Pandemi de henüz bitmedi. Bu sezon, bu şekilde gelip, geçecek. Umarım önümüzdeki sezonda pandemi olmaz. Her taraftar, her maçta takımıyla kucaklaşma imkanı bulabilir diye temenni ediyorum. Galatasaraylı gelsin burada seyretsin, Beşiktaşlı gitsin orada seyretsin bende isterim. Bizler Kulüpler Birliği’nde sohbet ediyoruz. Birbirimize karşı son derece saygı ve sevgi içerisindeyiz. Ama dışarı çıktığımızda taraftarımıza bakıyoruz. Onlar da arkadaşlar. Fakat aynı taraftar, başkanların birbiriyle kavga etmelerini istiyor. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli arkadaşlar. Mahallede, ailecek görüşebiliyorlar. Herkesin başkanların birbirleriyle kavga etmesini istemesini de doğru bulmuyorum. Özellikle son toplanda hakemlerle ilgili yapılan listede hiçbir başkanın dahlinin olmadığını duymak beni son derece mutlu etmiştir. Onlara duyduğum saygıyı bir kat daha arttırmıştır" diye konuştu.